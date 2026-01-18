Anguillara, trovato un cadavere nella ditta del marito di Federica Torzullo: l’uomo in caserma

A quanto apprende l’Adnkronos, è stato trovato un cadavere presso la sede dell’azienda del marito di Federica Torzullo, la 41enne di Anguillara scomparsa dall’8 gennaio scorso. Il ritrovamento è avvenuto nella mattina di oggi, domenica 18 gennaio, in via comunale di San Francesco. Carabinieri, polizia locale e protezione civile hanno creato un cordone intorno all’azienda di Claudio Carlomagno che ora si trova in caserma.

Il corpo, interrato, è stato scoperto dai carabinieri dopo le indagini portate avanti in questi giorni. Ora sono attesi sul posto i Ris e il magistrato.

Sulla scomparsa della donna, i pm di Civitavecchia hanno aperto nei giorni scorsi un fascicolo per omicidio delegando le indagini ai carabinieri. Ieri la stessa procura, guidata da Alberto Liguori, con una nota, aveva reso noto che gli accertamenti disposti avevano portato a una “copiosa repertazione di tracce ematiche” e che i primi elementi raccolti, ”per gravità, precisione e concordanza, hanno varcato la soglia della gravità indiziaria nei confronti del marito di Federica Torzullo” Claudio Carlomagno.