Video

Alleanza valuta attacchi preventivi alla guerra ibrida russa

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

La Nato sta valutando di attuare risposte più decise nei confronti della Russia, compresa anche la possibilità di effettuare un attacco ibrido preventivo, in risposta alle operazioni informatiche, i sabotaggi e le violazioni dello spazio aereo da parte della Russia. Lo ha confermato Giuseppe Cavo Dragone, responsabile del Comitato militare della Nato, in una intervista al Financial Times.

Ascolta “Notizie dall’Ucraina” ogni giorno su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/notizie-ucraina/) e su tutte le piattaforme di streaming.

Potrebbe interessarti

Imprese, Schirru (onOffice): “Ascoltando l’eco del passato si...

The Good Farmer Award, Mazzù (Co.r.ag.gio): “Rigeneriamo terra...

Bollati (Davines): “La filiera deve diventare più sostenibile,...

Immobiliare: cambiamenti demografici e innovazione al centro di...

The Good Farmer Award, Quirini (Quira): “La zootecnia...

Imprese, Frassi (Idealista): “Aiutiamo l’agente immobiliare a focalizzarsi...

Immobiliare, Segalerba (Fiaip): “Agente immobiliare presidio di legalità”

Imprese, di Cunto (Euromilano): “promotore immobiliare deve immaginare...

Papa Leone in Libano, messaggio di pace per...

Can Yaman è Sandokan: “Gli italiani lo amano,...