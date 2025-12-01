Alleanza valuta attacchi preventivi alla guerra ibrida russa

La Nato sta valutando di attuare risposte più decise nei confronti della Russia, compresa anche la possibilità di effettuare un attacco ibrido preventivo, in risposta alle operazioni informatiche, i sabotaggi e le violazioni dello spazio aereo da parte della Russia. Lo ha confermato Giuseppe Cavo Dragone, responsabile del Comitato militare della Nato, in una intervista al Financial Times.

