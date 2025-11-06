Video

Allargamento, la sfida geopolitica dell’Ue

by Adnkronos

Montenegro e Albania potrebbero diventare Stati membri dell’Ue prima del 2030, e anche Ucraina e Moldavia stanno facendo rapidi progressi. Sull’allargamento Bruxelles si gioca una buona parte del suo avvenire.

