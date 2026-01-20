Video

Alimentazione, Tapella (Uiops): “far conoscere al pubblico Sigep peculiarità olio di palma”

“Sigep è una fiera importantissima per quanto riguarda il settore alimentare. Vogliamo informare sull’evoluzione dell’olio di palma e far conoscere al pubblico le sue caratteristiche e le sue peculiarità”. Lo ha detto Vincenzo Tapella, presidente Uiops, l’Unione Italiana per l’Olio di Palma Sostenibile, partecipando a Rimini al seminario organizzato con l’Associazione italiana dell’industria Olearia, nell’ambito del Sigep, il Salone internazionale dedicato a Gelato, Pastry&Chocolate, Coffee, Bakery e Pizza. Durante l’incontro è stato presentato il Position Paper “Olio di palma sostenibile: nutrizione e sicurezza alimentare”, recentemente adottato dal Comitato Tecnico Scientifico Uiops. “Il Comitato Tecnico Scientifico dell’Unione è un organismo interdisciplinare esterno di esperti scelti per assicurare autorità, rigore scientifico e obiettività nei contenuti pubblicati o adottati dall’associazione stessa. Ha una funzione di supporto scientifico e di validazione oggettiva per tutte le attività di comunicazione e posizionamento dell’Unione sui temi dell’olio di palma sostenibile, in termini di sostenibilità ambientale, nutrizionale, sociale e di filiera”, ha spiegato Tapella.

