Video

Alimentazione, Gramigna (Unigrà): “Olio di palma sostenibile è versatile e di qualità”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“L’olio di palma sostenibile è un ingrediente molto importante per l’industria alimentare. In virtù della sua grande versatilità e della sua stabilità organolettica nel tempo, può essere impiegato in numerose applicazioni, sia tal quale, sia trasformato”. Sono le parole di Lucia Gramigna, R&D Oils and fats manager di Unigrà, azienda italiana che opera nel settore della trasformazione e vendita di oli e grassi alimentari, margarine e semilavorati destinati alla produzione alimentare, in occasione del seminario organizzato dall’Unione Italiana per l’Olio di Palma Sostenibile (Uiops) e dell’Associazione italiana dell’industria olearia (Assitol), nell’ambito del Sigep, il Salone internazionale dedicato a Gelato, pastry&chocolate, coffee, bakery e pizza, a Rimini. Un incontro durante il quale è stato presentato il Position Paper “Olio di palma sostenibile: nutrizione e sicurezza alimentare”, recentemente adottato dal Comitato Tecnico Scientifico Uiops, un organismo interdisciplinare esterno di esperti scelti per assicurare autorità, rigore scientifico e obiettività nei contenuti pubblicati o adottati dall’associazione stessa. Ha una funzione di supporto scientifico e di validazione oggettiva per tutte le attività di comunicazione e posizionamento dell’Unione sui temi dell’olio di palma sostenibile, in termini di sostenibilità ambientale, nutrizionale, sociale e di filiera.

Potrebbe interessarti

Alimentazione, Tapella (Uiops): “far conoscere al pubblico Sigep...

Alimentazione, fisiologo Banni: “No a giudizi morali su...

Alimentazione: il ruolo sostenibile dell’olio di palma al...

Alimentazione, Carrassi (Assitol): “aziende concordi in certificazione sostenibilità...

Università: Pnrr, 60mila alloggi per maggio 2027 con...

atiana Shmayluk (Jinjer): “Non amo i vecchi stereotipi...

Le 6 A, la salute si costruisce da...

Il negoziatore Umerov annuncia nuovi incontri su sicurezza...

L’Europa scossa dai dazi di Trump per la...

Femminicidio Torzullo: al marito contestati l’omicidio aggravato e...