Al via 20° Forum risk management in sanità. Il presidente Giannotti: ”Invito tutti a partecipare

by Adnkronos
by Adnkronos

“L’ intelligenza artificiale così come le come grandi tecnologi oggi possono essere strumento e occasione per una grande innovazione del sistema sanitario. Per questo anche un premio rivolto alle aziende sanitarie per spingerle a fare i conti con questa grande novità e a fare delle proposte per migliorare i percorsi clinici, organizzativi e il lavoro di medici e infermieri. Obiettivo: la realizzazione di position paper da sottoporre alle istituzioni per aiutare il nostro Ssn non solo a resistere ma a migliorarsi”  

