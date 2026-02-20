Video

Aielli (Atac): “5.000 telecamere a supporto della sicurezza”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“L’apertura di questo presidio fisso della polmetro all’interno della stazione Termini intensifica il partenariato tra Atac e la questura di Roma” ha dichiarato Paolo Aielli, direttore generale di Atac, in occasione dell’inaugurazione dei nuovi uffici della Polizia di Stato all’interno della stazione della metro. “Voglio sottolineare la rete tecnologica che supporta questo tipo di intervento: 5.000 telecamere grazie alle quali condividiamo analisi e informazioni attraverso il coordinamento della prefettura”.

Potrebbe interessarti

Alessandro Bastoni, sbagliare è umano

Massucci (questore di Roma): “Arriveremo nelle stazioni più...

Piantedosi: “Amplieremo l’organico delle forze di polizia”

Gualtieri: “Un segno di rafforzamento delle forze dell’ordine...

Btp Valore, in arrivo una nuova emissione a...

Comuni: Panfili (Anci), ‘1700 i comuni coinvolti: mille...

Comuni: Cenni (Anci Toscana), ‘fare in modo che...

Migranti, passaggio irregolari alla frontiera di Ventimiglia: blitz...

Eddie Brock, dalla reception di un albergo al...

Fise presenta la V Giornata europea contro le...

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.