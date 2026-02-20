Aielli (Atac): “5.000 telecamere a supporto della sicurezza”

“L’apertura di questo presidio fisso della polmetro all’interno della stazione Termini intensifica il partenariato tra Atac e la questura di Roma” ha dichiarato Paolo Aielli, direttore generale di Atac, in occasione dell’inaugurazione dei nuovi uffici della Polizia di Stato all’interno della stazione della metro. “Voglio sottolineare la rete tecnologica che supporta questo tipo di intervento: 5.000 telecamere grazie alle quali condividiamo analisi e informazioni attraverso il coordinamento della prefettura”.