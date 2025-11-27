Ai, Vaiti (Hpe): “Occorrono sostenibilità e sicurezza”

“Come Hewlett Packard Enterprise Italia portiamo sul mercato due idee: garantire la sostenibilità – riducendo i consumi energetici nelle infrastrutture che stanno dietro ai modelli di intelligenza artificiale – e garantire il controllo dei dati e la governance, facendo in modo che siano al sicuro da attacchi”. Sono le parole di Carlo Vaiti, institutional relations and communication director Hpe-Hewlett Packard Enterprise Italia, in coda al panel ‘La corsa all’Ai, gli investimenti e le prospettive’, parte del programma della terza edizione di Adnkronos Q&A – Intelligenza artificiale. Un incontro che ha riunito, a Palazzo dell’informazione a Roma, esponenti del Governo, delle istituzioni, del mondo accademico e dell’impresa per un confronto sulle sfide e le opportunità dell’evoluzione dell’Ai.