Ai, Pollicino (Bocconi): “Aziende mettano in atto linee guida interne”

“Non basta più una compliance statica di carattere difensivo e reattivo da parte delle aziende, perché la bussola normativa è in totale disorientamento. Bisogna creare invece linee guida. Vuol dire fare un percorso autonomo con propri parametri, propri strutture, proprie linee guida”. Sono le parole di Oreste Pollicino, professore di Diritto della regolamentazione dell’Ai università Bocconi e founder Ai advisory, alla prima giornata della terza edizione dell’Ai Festival, la manifestazione internazionale dedicata all’intelligenza artificiale, organizzata da Wmf – We make future all’università Bocconi di Milano. 

