Ai, Moricca (PagoPA): “Lavoriamo tutelando il dato”

“Lavoriamo in open source rendendo disponibile tutto quello che facciamo e tutelando il dato. Ci concentriamo sul fatto che il dato sia sicuro e oltre a questo guardiamo alla sostenibilità per rendere migliore il nostro ambiente”. Così Alessandro Moricca, amministratore delegato di PagoPA, intervenendo alla terza edizione di Adnkronos Q&A – Intelligenza artificiale. L’appuntamento ha riunito, a Palazzo dell’informazione a Roma, esponenti del Governo, delle istituzioni, del mondo accademico e dell’impresa per un confronto sulle sfide e le opportunità dell’evoluzione dell’Ai.