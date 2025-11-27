Video

Ai, Mangia (Dxc Italia): “Componente umana sovrana in intelligenza artificiale”

by Adnkronos
by Adnkronos

“Non si può pensare di fare a meno di una governance e di un costante e attento monitoraggio dell’intelligenza artificiale. La componente umana sicuramente regna sovrana anche all’interno di un panorama così importante come quello dell’Ai”. Sono le parole di Nicola Mangia, market Leader Dxc Technology Italia, intervenuto al panel ‘La corsa all’Ai, gli investimenti e le prospettive’, alla terza edizione di Adnkronos Q&A – Intelligenza artificiale. L’appuntamento ha riunito, a Palazzo dell’informazione a Roma, esponenti del Governo, delle istituzioni, del mondo accademico e dell’impresa per un confronto sulle sfide e le opportunità dell’evoluzione dell’Ai.

