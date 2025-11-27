Ai, Lombardo (TeamSystem): “Beneficio sulla produttività fino al 60%”

“L’adozione dell’intelligenza artificiale è vitale per la competitività del nostro sistema di imprese. C’è bisogno di digitalizzare le nostre imprese, soprattutto le medie e piccole che sono ancora indietro in questo senso. È fondamentale anche il ruolo dei policy maker, con delle iniziative di governance e di sostegno all’adozione degli strumenti di digitalizzazione delle piattaforme per far sì che possano governare al meglio i dati e cominciare a sfruttare le Ai che può portare un beneficio sulla produttività dal 20 al 60%”. Così Daniele Lombardo, institutional relations and communication director TeamSystem, alla terza edizione di Adnkronos Q&A – Intelligenza artificiale. Un appuntamento che ha riunito, a Palazzo dell’informazione a Roma, esponenti del Governo, delle istituzioni, del mondo accademico e dell’impresa per un confronto sulle sfide e le opportunità dell’evoluzione dell’Ai.