Video

Ai, Lombardo (Ai Festival): “Formazione centrale per governare Agentic Era”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“Gli agenti di intelligenza artificiale sono ormai entrati nella quotidianità dei modelli di business e anche nella vita delle persone. L’Ai Festival offre opportunità innanzitutto alle aziende che vogliono presentare le loro soluzioni e incontrare potenziali clienti, ma punta molto anche sulla formazione: mai come in questa fase storica è necessario mettere al centro la formazione per capire come utilizzare l’intelligenza artificiale”. Così Cosmano Lombardo, Ceo di Search On Media Group e ideatore dell’Ai Festival, intervenendo alla giornata di apertura della terza edizione della manifestazione internazionale dedicata all’intelligenza artificiale, organizzata da WMF – We Make Future all’Università Bocconi di Milano. Tema di quest’anno è ‘Empowering the Agentic Era’.

Potrebbe interessarti

Ai, scrittrice Pour: “Intelligenza artificiale per salvare, non...

Superbonus, in partenza migliaia di lettere del fisco

Sanremo Express 2026 – Trailer

Prometeo tv n° 3 del 21 gennaio 2026

Italia economia n° 3 del 21 gennaio 2026

Rotocalco n° 3 del 21 gennaio 2026

Previdenza, Fava (Insp): “Istituto solido, ci rivolgiamo ai...

Tech: italiani attenti a qualità e sostenibilità acqua,...

Tempesta solare colpisce la Terra, cosa sta succedendo

Paura per il maltempo in Sicilia: un’ambulanza è...