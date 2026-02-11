Video

AI e donne, ancora poche nelle discipline Steam: Sirm accende i riflettori sul divario

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

In Italia le donne che lavorano nelle discipline Steam (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica) sono ancora poche, il 34% . Appena il 26% è coinvolto in attività legate direttamente all’intelligenza artificiale, secondo i dati Unesco. Una realtà sulla quale Sirm, l’associazione italiana di radiologia medica e interventistica, ha portato alla luce durante il convegno organizzato al Centro diagnostico italiano a Milano, in collaborazione con Fondazione Bracco, ‘Intelligenza Artificiale: conoscenza, responsabilità e partecipazione’.

Potrebbe interessarti

Milano Cortina, Mattarella parla con Fontana: “6 Olimpiadi...

Migranti, Vannacci (Fnv): “In Europa ora la remigrazione...

Casa, Tinagli (Pd): “Prezzi impazziti in Ue, servono...

L’Europa riaccende il dossier Trump e dazi, ma...

Pellacani (Sidemast), ‘ci sono soluzioni per eczema cronico delle mani’

Patruno (Sidapa), ‘terapie innovative efficaci per eczema cronico delle mani’

Migranti, Vannacci (Fnv): “In Europa ora la remigrazione...

Immigrazione, Ciriani (Fdi): “L’Europa torna a governare il...

Dalla raccolta alla rigenerazione, il ciclo virtuoso dell’olio...

Dichiarazione dei redditi 2026, modello 730: le novità