AI e donne, ancora poche nelle discipline Steam: Sirm accende i riflettori sul divario

In Italia le donne che lavorano nelle discipline Steam (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica) sono ancora poche, il 34% . Appena il 26% è coinvolto in attività legate direttamente all’intelligenza artificiale, secondo i dati Unesco. Una realtà sulla quale Sirm, l’associazione italiana di radiologia medica e interventistica, ha portato alla luce durante il convegno organizzato al Centro diagnostico italiano a Milano, in collaborazione con Fondazione Bracco, ‘Intelligenza Artificiale: conoscenza, responsabilità e partecipazione’.