Ai, Desario (Adnkronos): “Soluzioni arrivano da confronti costruttivi”

“L’intelligenza artificiale fa già parte delle nostre vite. È una rivoluzione tecnologica e culturale che tocca il lavoro, la salute dei cittadini e l’informazione. È un tema difficile, ma soltanto attraverso confronti come quello di oggi possiamo sperare di arrivare a delle soluzioni”. Sono le parole del direttore di Adnkronos, Davide Desario, intervenuto alla terza edizione dell’appuntamento Q&A della testata, dedicato all’Intelligenza artificiale. Un incontro – a Palazzo dell’informazione a Roma – organizzato per stimolare un confronto tra esponenti del Governo, delle istituzioni, del mondo accademico e dell’impresa sulle sfide e le opportunità dell’evoluzione dell’Ai.