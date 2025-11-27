Video

Ai, Da Rin (Infocamere): “Migliore qualità del dato con intelligenza artificiale”

“Infocamere ha da sempre un obiettivo trasversale a tutte le sue attività: utilizzare la tecnologia per migliorare la qualità del dato che gestisce per le Camere di commercio. L’Ai ci aiuta ad automatizzare le analisi e diminuire la quantità di errori”. Lo ha detto Gabriele Da Rin, responsabile delle relazioni istituzionali di Infocamere, partecipando alla terza edizione di Adnkronos Q&A – Intelligenza artificiale, l’appuntamento ha riunito esponenti del Governo, delle istituzioni, del mondo accademico e dell’impresa, a Palazzo dell’informazione a Roma,  per un confronto sulle sfide e le opportunità dell’evoluzione dell’Ai.

