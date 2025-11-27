Video

Ai, Bosio (Electronics Italia): “Collaborazione con istituzioni fondamentale”

“Interagiamo moltissimo con le istituzioni e i decisori, per raccontare loro quali sono le direttrici di lavoro sulle quali ci stiamo concentrando. Ad esempio, etica associata all’intelligenza artificiale e semiconduttori, necessari per far funzionare questi modelli di Ai. Siamo convinti che l’intelligenza artificiale debba dare benefici a tutti”. Così Antonio Bosio, head of B2b centre of excellence Samsung Electronics Italia, a margine del panel ‘La corsa all’Ai, gli investimenti e le prospettive’, nell’ambito della terza edizione di Adnkronos Q&A – Intelligenza artificiale. Un incontro che ha riunito, a Palazzo dell’informazione a Roma, esponenti del Governo, delle istituzioni, del mondo accademico e dell’impresa per un confronto sulle sfide e le opportunità dell’evoluzione dell’Ai.

