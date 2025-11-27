Video

Ai, Amoroso (Sanofi): “In farmaceutica intelligenza artificiale è chiave”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“Siamo guidati dalla ricerca e sviluppo con il potenziamento dell’intelligenza artificiale, anche grazie a un lavoro condotto nell’ambito della formazione e dell’accrescimento delle competenze, con un patto digitale che abbiamo siglato con le parti sociali della nostra azienda. Nelle due smart factory, a Scoppito e Anagni, abbiamo registrato un aumento della produttività grazie all’Ai e un miglioramento della qualità dei prodotti, anche in termini di sicurezza ed efficacia”. Così Mariangela Amoroso, direttore medico Sanofi, a valle del panel ‘Le applicazioni dell’intelligenza artificiale, le strategie delle imprese’, nell’ambito della terza edizione di Adnkronos Q&A – Intelligenza artificiale che ha visto riuniti, a Palazzo dell’informazione a Roma, esponenti del Governo, delle istituzioni, del mondo accademico e dell’impresa per un confronto sulle sfide e le opportunità dell’evoluzione dell’Ai.

