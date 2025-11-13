Video

Ahmed al-Sharaa, il jihadista diventato presidente

by Adnkronos
Da comandante jihadista a leader accolto alla Casa Bianca. Da terrorista sulla lista dei ricercati a interlocutore, dalla militanza jihadista alla presidenza. Da al-Qaeda, dall’opposizione armata al regime di Bashar al-Assad in Siria, dalle sanzioni al palco dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Dal turbante alla mimetica, fino ai completi, in giacca e cravatta. Questa è la storia del presidente della Siria Ahmed al-Sharaa,

Estratti audio: VIDEO 🇸🇾 Syria – President Addresses United Nations General Debate, 80th Session | #UNGA – Nazioni Unite – 24 set 2025; VIDEO oxnews.com – Syrian president: We need to get into an agreement about ISIS – 12 nov 2025.

