Agroalimentare: Rosati (Qualivita), ‘solo grazie alle api possiamo avere agricoltura di qualità’

“Oggi nel nostro progetto ‘sosteniamo una filiera’, abbiamo scelto un prodotto importante. Anzitutto, abbiamo scelto un animale: le api, perché ci interessava il messaggio da dare ai giovani sull’importanza delle api nel nostro ecosistema e soprattutto nell’agricoltura. Attraverso le api, poi, abbiamo scelto il prodotto, che è il miele, in questo caso un miele biologico di Acacia che viene distribuito in tutti i punti vendita McDonald’s. Il messaggio importante è che l’agricoltura italiana senza api non riesce a performare e non riesce a essere soprattutto qualitativa”. Sono le parole di Mauro Rosati, Direttore Generale di Qualivita, in occasione dell’evento, organizzato a Roma da Fai – Federazione apicoltori italiana e Fondazione Qualivita, in collaborazione con McDonald’s, dal titolo ‘Alleanza per le Api’, un’iniziativa dedicata alla salvaguardia dell’apicoltura italiana e al rafforzamento delle filiere del miele di qualità, con particolare attenzione alla produzione biologica nazionale.