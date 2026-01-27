Agroalimentare: Favaro (McDonald’s Italia), ‘dal 2008 eccellenze italiane nei menù e da oggi anche

“Da sempre ciò che guida McDonald’s sono i consumatori italiani e sappiamo quanto la qualità dei prodotti sia importante per loro. Pertanto, dal 2008 inseriamo nel nostro menù, periodicamente, delle eccellenze del nostro patrimonio alimentare e agroalimentare italiano. Quest’anno abbiamo voluto fare un passo ulteriore e sono molto felice di raccontare questa nuova alleanza tra istituzioni, filiere agroalimentari locali e la grande impresa che rappresento grazie a un miele biologico di Acacia che stiamo presentando all’interno di tutti i nostri McCafè in Italia”. Così Giorgia Favaro, Amministratrice Delegata di McDonald’s Italia, all’evento ‘Alleanza per le Api’, organizzato a Roma da Fai – Federazione apicoltori italiana e Fondazione Qualivita, in collaborazione con McDonald’s. Si tratta di un’iniziativa dedicata alla salvaguardia dell’apicoltura italiana e al rafforzamento delle filiere del miele.