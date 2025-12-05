Video

Aceti (Salutequità), ‘necessario intervento istituzionale per Piano sanitario nazionale’ 

by Adnkronos
by Adnkronos

“L’enorme frammentazione della programmazione sanitaria regionale necessita di un’armonizzazione e di una strategia unitaria: il Piano sanitario nazionale. E’ necessario, quindi, che tutti gli attori istituzionali partecipino alla pianificazione del Piano, coinvolgendo le Regioni, il ministero, il Parlamento e tutti gli stakeholder del Servizio sanitario nazionale, a partire dalle Associazioni di cittadini e di pazienti”. Sono le parole di Tonino Aceti, presidente di Salutequità, in occasione dell’evento di presentazione, a Roma, del report ‘La programmazione sanitaria per l’equità’, condotto da Salutequità. 

