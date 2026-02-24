Video

Abitudini del sonno, le regole per bambini e genitori

by Adnkronos
I disturbi del sonno, sempre più diffusi tra i più piccoli, sono spesso sottovalutati. Eppure possono provocare conseguenze non secondarie su crescita, apprendimento, umore e benessere generale. “Abitudini del sonno” è il tema del nuovo episodio di oggi del Vodcast ‘Le 6 A, la salute si costruisce da piccoli’.

Ospiti di Maddalena Guiotto, giornalista Adnkronos: Rino Agostiniani, presidente della Società italiana di Pediatria; Oliviero Bruni, già professore ordinario di Neuropsichiatria Infantile – Esperto di Medicina del Sonno; e Luana Nosetti, Responsabile Disturbi Respiratori del sonno Università dell’Insubria (Varese).

“Le 6 A, la salute si costruisce da piccoli”, il vodcast realizzato da Adnkronos, in collaborazione con la Società Italiana di Pediatria: disponibile su YouTube, Spotify e sulla sezione Podcast di adnkronos.com.

