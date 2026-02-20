A Roma gli Stati Generali dei Piccoli Comuni danno voce ai territori

Due giornate di confronto dedicate alla capacità amministrativa e alle sfide quotidiane dei Comuni di minore dimensione demografica. E’ ciò che rappresentano gli Stati Generali dei Piccoli Comuni, in svolgimento il 19 e 20 febbraio 2026 al Roma Convention Center “La Nuvola”. Si tratta di un’importante occasione per dare voce ai territori, condividere esperienze e contribuire all’elaborazione di proposte concrete da presentare alle amministrazioni centrali, costruendo insieme nuove soluzioni per il rafforzamento istituzionale.