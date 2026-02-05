Video

A Milano svetta ‘The peak’ di Coca-Cola, lo spazio immersivo che celebra i Giochi Invernali

by Adnkronos
by Adnkronos

In Piazza del Cannone a Milano, proprio davanti al Castello Sforzesco, si erge The Peak di Coca-Cola, uno spazio immersivo che porta l’energia dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 dentro la città. 900 mq per condividere, partecipare e sentirsi parte dei Giochi invernali. Il percorso è un racconto ricco di sfumature che attraversa quasi cento anni di storia, tra memorabilia, simboli olimpici e il rapporto profondo di Coca-Cola con l’Italia. Progettato per essere realmente inclusivo, The Peak garantisce l’accessibilità grazie a percorsi senza barriere, rampe dedicate, strumenti pensati per diverse esigenze e audioguide per persone non vedenti.

