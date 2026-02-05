Wi-Fi 7 e reti Mesh: in Italia il sistema MSI Roamii BE Pro

(Adnkronos) – MSI ha annunciato ufficialmente l’arrivo in Italia del sistema Roamii BE Pro, il nuovo ecosistema di rete mesh progettato per portare le prestazioni del Wi-Fi 7 (802.11be) in ogni angolo di case e uffici. La soluzione si posiziona nel segmento premium delle infrastrutture di rete, puntando a risolvere le criticità di connettività in contesti dove la cablatura fisica risulta complessa, garantendo al contempo stabilità per smart worker, gamer e professionisti digitali.

Il sistema Roamii BE Pro sfrutta la larghezza di banda del protocollo di nuova generazione per abbattere le latenze e massimizzare il throughput. Grazie all’implementazione di canali estesi da 320 MHz e alla tecnologia MLO (Multi-Link Operation), il dispositivo può trasmettere dati simultaneamente su diverse frequenze, raggiungendo una velocità aggregata di 9,4 Gbps.

L’integrazione del 4096-QAM e della funzionalità di Puncturing permette di ottimizzare lo spettro radio anche in presenza di interferenze, garantendo flussi fluidi per lo streaming in 8K e le sessioni di gioco competitive che richiedono tempi di risposta istantanei.

La configurazione a doppia unità del Roamii BE Pro è stata sviluppata per coprire superfici superiori ai 550 m². Il sistema assicura un roaming adattivo senza soluzione di continuità: gli utenti possono spostarsi tra i nodi senza subire disconnessioni, un fattore critico durante videoconferenze o sessioni di streaming.

In un mercato dove “alla connettività sono richieste sempre più prestazioni e affidabilità”, MSI risponde con una capacità di gestione fino a 200 dispositivi connessi contemporaneamente, eliminando i colli di bottiglia tipici dei router tradizionali.

Oltre alla velocità, l’infrastruttura punta sulla protezione attraverso il sistema FortiSecu. Questa suite integrata monitora costantemente le minacce, offre controlli parentali granulari e permette di creare reti isolate per i dispositivi IoT o per gli ospiti.

Tutte le operazioni sono gestibili tramite l’app MSI Router 2.0, che guida l’utente nel posizionamento ideale dei nodi e supporta protocolli VPN avanzati come WireGuard. Il sistema, caratterizzato da un design versatile adatto al montaggio a parete o su ripiano, è già disponibile in prevendita su Amazon.

