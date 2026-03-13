Tinder cambia gli appuntamenti con l’IA, tutte le novità

(Adnkronos) – Tinder ha scelto il palcoscenico di un inedito Product Keynote, denominato Tinder Sparks 2026, per tracciare la rotta del dating nei prossimi anni. Con il claim “Start Something New”, l’applicazione che ha rivoluzionato l’incontro digitale oltre un decennio fa punta ora tutto su un’integrazione profonda dell’intelligenza artificiale e su una rinnovata attenzione per le esperienze nel mondo reale. L’obiettivo dichiarato dal CEO di Match Group e Tinder, Spencer Rascoff, è quello di rispondere alle esigenze di una Generazione Z che richiede interazioni più autentiche e meno stressanti, trasformando il concetto stesso di profilo digitale in qualcosa di più profondo e meno stereotipato.

Il cuore della trasformazione tecnologica risiede in “Chemistry”, un livello di personalizzazione basato su AI progettato per combattere la cosiddetta “dating fatigue”. Invece di richiedere una selezione continua e spesso meccanica dei profili, il sistema propone ogni giorno raccomandazioni curate in base agli interessi e alla personalità dell’utente. In questo contesto si inserisce anche Camera Roll Scan, uno strumento opzionale che analizza i pattern nelle foto del rullino fotografico per aiutare gli utenti a raccontare meglio il proprio stile di vita, superando i limiti della classica biografia testuale.

Sul fronte dell’engagement sociale, Tinder ha annunciato il debutto della Astrology Mode, che permette di valutare la compatibilità astrologica tra potenziali match, e il redesign completo della Music Mode, che ora dà priorità ai profili con gusti musicali condivisi grazie alla storica partnership con Spotify. Parallelamente, l’app cerca di facilitare il passaggio dal digitale all’offline attraverso la funzione Events, attualmente in fase di test a Los Angeles. Questa iniziativa, supportata da partner locali, permetterà ai single di incontrarsi durante attività concrete come corsi di ceramica o serate quiz, affiancando lo storico swipe a occasioni di socialità reale.

La sicurezza rimane un pilastro fondamentale dell’aggiornamento, con l’espansione globale di Face Check per la verifica dell’identità. L’introduzione dei Large Language Models (LLM) ha permesso di migliorare sensibilmente le funzioni preventive “Vuoi ripensarci?” e “Questo messaggio ti infastidisce?”, che ora sono in grado di comprendere il contesto e il tono delle conversazioni, rilevando comportamenti irrispettosi prima ancora che avvengano. A questo si aggiunge un restyling grafico completo dell’interfaccia, ora più fluida e immersiva, e nuove collaborazioni con app come Duolingo e Beli per permettere agli utenti di mostrare nel profilo le proprie passioni, dall’apprendimento delle lingue alla cultura gastronomica.

—

