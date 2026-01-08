Team of the Year EA SPORTS FC 26: aperte le votazioni per l’undici ideale

(Adnkronos) – Il mondo del gaming e del calcio internazionale tornano a incrociarsi con l’apertura ufficiale delle votazioni per il Team of the Year (TOTY) di EA SPORTS FC 26. L’iniziativa, definita come uno dei premi più democratici nel panorama sportivo digitale, permette ai tifosi di selezionare la formazione ideale dell’anno solare 2025. La principale novità di questa edizione è la possibilità di eleggere anche un Capitano del Team of the Year, riconoscimento destinato a chi si è distinto per leadership ed eccellenza sul campo.

Il campionato italiano è ampiamente rappresentato in tutte le categorie, con numerosi protagonisti che militano nei club della massima serie. Tra i portieri spicca Mile Svilar (Roma), mentre il comparto difensivo vede candidati Alessandro Bastoni (Inter), Amir Rrahmani (Napoli), Dean Huijsen (Bournemouth, con trascorsi in Italia), Denzel Dumfries (Inter) e Jonathan Tah (obiettivo di mercato spesso accostato ai club italiani).

A centrocampo, la Serie A schiera talenti del calibro di Nicolò Barella (Inter), Scott McTominay (Napoli), André-Franck Zambo Anguissa (Napoli), Kenan Yıldız (Juventus), Riccardo Orsolini (Bologna) e Nico Paz (Como). Il reparto offensivo è altrettanto nutrito con Lautaro Martínez (Inter), Khvicha Kvaratskhelia (Napoli), Christian Pulisic (Milan), Moise Kean (Fiorentina), Romelu Lukaku (Napoli) e Patrik Schick (Bayer Leverkusen, ex Serie A).

A livello globale, la lista include icone come Manuel Neuer, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Jude Bellingham e Virgil van Dijk. Manuel Neuer, portiere del FC Bayern München, ha dichiarato: “È fantastico essere tra i candidati del Team of the Year ancora una volta. Noi giocatori amiamo il fatto che sia votato dai fan. Speriamo che decidano che merito di essere nella Best XI!”. Anche il difensore Marc Guéhi ha espresso orgoglio per la nomination: “È un onore essere nominati per il Team of the Year”.

Per quanto riguarda il calcio femminile, EA SPORTS FC 26 prosegue nel percorso di valorizzazione del movimento globale. Le candidate (i cui nomi non vengono menzionati per policy editoriale) rappresentano club di vertice e selezioni nazionali che hanno segnato la stagione 2025. Una delle atlete nominate ha commentato: “Il Team of The Year è creato dai tifosi. Ecco perché noi giocatori la amiamo così tanto”, sottolineando l’importanza del sostegno dei fan durante l’anno. Un’altra candidata ha aggiunto: “La campagna mette il potere nelle mani dei tifosi. Sono molto orgogliosa di essere stata nominata”.

Le votazioni sono attive sul sito ufficiale di EA SPORTS FC e tramite il sistema Player Pick in-game. Dal 9 gennaio, il voto sarà esteso anche alle piattaforme social ufficiali.

7-12 gennaio: Periodo di votazione TOTY XI e Capitani.

15 gennaio: Annuncio dei vincitori e del Capitano.

17-20 gennaio: Votazioni per il “12° Giocatore”, dedicato a chi è rimasto escluso dall’undici principale.

23 gennaio: Annuncio finale del 12° Giocatore.

Gli oggetti speciali TOTY saranno disponibili in Ultimate Team su base progressiva a partire dal 16 gennaio, culminando con il rilascio dell’intero pool di carte dal 23 al 30 gennaio. Potete esprimere la vostra preferenza QUI.

—

tecnologia

[email protected] (Web Info)