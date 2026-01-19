Switch 2 Lite in arrivo? Ci sono tracce online

(Adnkronos) – Nuove indiscrezioni su un possibile modello economico di Nintendo Switch 2 si sono accese in seguito a una scoperta effettuata all’interno del portale ufficiale della compagnia. Un utente ha individuato nel codice del sito un riferimento a un modello di console precedentemente non visibile, associato alla dicitura Switch 2 e contrassegnato dalla sigla identificativa BE. Il codice, comparso sul sito in un periodo risalente a un arco temporale compreso tra il 9 e il 16 settembre, ha immediatamente scatenato il dibattito sulla natura dell’hardware in questione, che sarebbe quindi diverso dall’attuale modello della console.

La rete ha ipotizzato che possa trattarsi di una versione Lite della piattaforma ibrida, una mossa che troverebbe giustificazione nelle attuali dinamiche di mercato. La scarsità di componenti hardware come le memorie RAM e le fluttuazioni dei costi di produzione potrebbero spingere Nintendo a proporre una variante più accessibile per affiancare il primo modello di Switch, più complesso da produrre. La versione Lite di Switch 2, proprio come quella della generazione precedente, sarebbe esclusivmente portatile e quindi senza controller che si staccano e la possibilità di collegarsi alla TV, il tutto ad un prezzo finale per l’utente che potrebbe essere tagliato anche di 150 euro.

Tuttavia, è necessario mantenere un approccio prudente rispetto a queste speculazioni, poiché l’immagine rinvenuta non è accompagnata da dettagli tecnici ufficiali che ne chiariscano la destinazione d’uso. Sebbene il contesto economico e il ciclo di vita naturale delle console suggeriscano la necessità di un’offerta hardware diversificata, attribuire con certezza il nome Lite a questo nuovo codice risulta al momento prematuro. Nel frattempo, altre voce di corridoio sul mondo Nintendo suggeriscono che il modello originale di Switch 2, rilasciato la scorsa estate a 509 euro in Europa nella versione con Mario Kart World, potrebbe subire molto presto un aumento di prezzo di 50 dollari negli States.

