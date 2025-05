Switch 2 in Russia illegalmente, il leaker non si pente

(Adnkronos) – A pochi giorni dal lancio globale, previsto per il 5 giugno, le prime immagini non ufficiali della Nintendo Switch 2 sono emerse online. Le foto e i video, pubblicati in un canale Telegram russo, mostrano la console fuori dalla confezione, indicando che alcune unità potrebbero essere già in circolazione. L’origine di questa diffusione anticipata è stata confermata da Fedor Volkov, autore della fuga di notizie e possessore di uno dei primi esemplari. Secondo quanto riportato da Volkov, la console gli sarebbe stata venduta da un intermediario che ne annunciava l’arrivo in Russia per il 26 maggio. Il venditore, contattato tramite Telegram, avrebbe spiegato che le unità erano state importate dagli Emirati Arabi Uniti, e in particolare da Dubai. Dopo un primo contatto, Volkov è riuscito ad acquistare un’unità per l’equivalente di circa 800 dollari statunitensi, una cifra ben superiore al prezzo di listino, pari a 469 euro. Volkov ha dichiarato di aver acquistato la console per realizzare contenuti per il proprio podcast, escludendo qualsiasi intenzione di rivendita. Ha inoltre giustificato la decisione di mostrarsi in video con la console spiegando di non temere eventuali ripercussioni da parte di Nintendo. La casa giapponese non ha più una presenza ufficiale nel mercato russo a seguito delle sanzioni internazionali e della sospensione delle attività commerciali in Russia. "Non ho firmato alcun accordo di riservatezza. L’ho comprata con i miei soldi, non l’ho rubata. Nintendo non ha giurisdizione in Russia", ha affermato Volkov. Ha poi che la sua console, a parte mostrare le opzioni e il menu principale, può fare poco: senza un aggiornamento online, che sarà disponibile il 5 giugno, non è possibile giocarci. —[email protected] (Web Info)