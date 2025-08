Spotify aumenta i prezzi in Italia, ecco quanto costa

(Adnkronos) – Spotify ha annunciato un nuovo aumento dei prezzi per il piano Premium in numerosi mercati al di fuori degli Stati Uniti, a pochi giorni dalla pubblicazione di una trimestrale inferiore alle attese degli analisti. Gli aumenti interesseranno, secondo quanto comunicato dalla società, gli utenti di Europa, Asia-Pacifico, Sud Asia, Medio Oriente, Africa e America Latina, con notifiche in arrivo “nel corso del prossimo mese”. Un esempio fornito dalla stessa piattaforma mostra un rincaro mensile di 1 euro, da 10,99 € a 11,99 €, anche se non viene specificato il paese di riferimento. Tuttavia, il rincaro è già attivo per i nuovi abbonati in paesi come Italia, Spagna e Portogallo. Al contrario, nazioni europee che avevano già subito aumenti nei mesi scorsi, tra cui Francia, Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi, al momento non sembrano interessate da ulteriori variazioni. La decisione arriva in un momento delicato per Spotify. Nonostante una crescita positiva degli abbonati paganti, il report finanziario del 29 luglio ha deluso le aspettative sul fronte dei profitti. Nella stessa giornata, il titolo della società ha registrato un calo dell’11,5%, con una perdita di circa 16 miliardi di dollari in capitalizzazione di mercato. Nel corso della call con gli investitori, al CEO Daniel Ek è stato chiesto perché l’azienda non proceda più frequentemente con l’adeguamento delle tariffe. Ek ha risposto che la priorità resta la fidelizzazione degli utenti nel lungo termine, piuttosto che massimizzare i ricavi nell’immediato. Tuttavia, l’aumento in corso non sarebbe una risposta a queste critiche, ma piuttosto parte di un piano già anticipato lo scorso aprile dal Financial Times, secondo cui Spotify aveva in programma un’estensione dei rincari in Europa e America Latina per l’estate 2025. Negli Stati Uniti, al momento, i prezzi restano invariati. Va ricordato che Spotify ha mantenuto lo stesso prezzo per dodici anni prima di introdurre i primi aumenti, iniziati nel 2023 e proseguiti nel 2024. —[email protected] (Web Info)