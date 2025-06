Sonic X Shadow Generations su Switch 2, la velocità trova la sua casa

(Adnkronos) – Con Sonic X Shadow Generations, uno dei titoli più apprezzati dai fan del porcospino blu torna in scena in una doppia veste: da un lato, il classico Generations con Sonic giovane e moderno; dall’altro, la campagna inedita dedicata a Shadow, che ne esplora i poteri e il tormentato passato. La riedizione arriva ora anche su Nintendo Switch 2, e riesce a mantenere intatto tutto il fascino delle versioni da salotto, pur nel formato portatile. Sebbene la prima generazione di Switch abbia spesso faticato con porting ambiziosi, la nuova console Nintendo dimostra di poter reggere il passo con le macchine più potenti. Sonic X Shadow Generations gira a un framerate stabile, con caricamenti rapidi e una resa visiva vicina a quella della versione PS5. Solo attivando la modalità “Qualità” si nota qualche calo di prestazioni, ma in modalità “Prestazioni” il gioco scorre fluido anche nei momenti più concitati. Il risultato è un titolo che sembra pensato appositamente per la natura ibrida di Switch 2: il gameplay veloce e frammentato di Sonic si presta perfettamente a sessioni rapide in modalità portatile. Non è un caso che l’intera campagna di Shadow e buona parte di Generations si lascino completare con piacere lontano dallo schermo della TV. La vera novità di questa riedizione è la porzione di gioco dedicata a Shadow, più vicina al concetto di remake che di semplice aggiunta. I livelli sono costruiti attorno ai suoi poteri distintivi, e la narrazione punta a ridefinirne il personaggio con toni drammatici e una regia più curata. Per molti, è proprio questa sezione a giustificare il ritorno in pista, con livelli ben progettati e una colonna sonora ispirata. La riuscita tecnica del porting dimostra quanto Switch 2 possa finalmente trattare con rispetto i grandi titoli multipiattaforma. A differenza dei precedenti tentativi (Generations, Forces, Lost World) su console Nintendo, questa è la prima volta che Sonic non sembra costretto dentro i limiti dell’hardware. Anche in modalità docked, il titolo si comporta egregiamente. Le differenze con la concorrenza si notano solo nei dettagli visivi più fini, ma non minano l’esperienza complessiva. C’è però un aspetto che lascia l’amaro in bocca: il costo. Nonostante l’assenza di contenuti aggiuntivi per chi possedeva già la versione originale su Switch, Sonic X Shadow Generations viene riproposto al prezzo di 50 euro. Non esiste alcuna formula di upgrade né sconto dedicato ai vecchi utenti. Una scelta che potrebbe scoraggiare chi sperava in un aggiornamento più accessibile, soprattutto considerando che le novità riguardano principalmente l’aspetto tecnico. Sonic X Shadow Generations su Switch 2 è un porting ben eseguito, che sfrutta appieno le capacità della nuova console Nintendo. Se si è disposti a ignorare la mancanza di novità sostanziali e il prezzo poco accomodante, si ha davanti una delle migliori esperienze portatili di Sonic mai realizzate. E, forse, anche un segnale chiaro: il futuro del Riccio Blu potrebbe viaggiare più veloce che mai anche nel palmo della mano.

Formato: Switch 2 Editore: SEGA Sviluppatore: Sonic Team Voto: 8/10 —[email protected] (Web Info)