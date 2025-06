Robot diserbante laser AI: innovazione cinese per l’agricoltura sostenibile

(Adnkronos) – Il panorama dell'agricoltura intelligente si arricchisce di una nuova, potenziale pietra miliare: una compagnia cinese ha presentato quello che potrebbe essere il primo robot diserbante laser intelligente del suo genere. Battezzato H-LaserWeeder, il sistema è stato svelato sabato durante un evento ospitato da Huagong Technology Industry Co., Ltd., uno dei suoi sviluppatori, a Wuhan, capoluogo della provincia cinese di Hubei. Il robot H-LaserWeeder si distingue per la sua sofisticata integrazione tecnologica. È equipaggiato con modelli di dati che coprono migliaia di varietà di colture ed erbe infestanti, supportato da un sistema di visione basato sull'intelligenza artificiale. Questa combinazione permette al robot di regolare dinamicamente l'intensità del suo laser, un meccanismo cruciale che gli consente di eliminare selettivamente le erbe infestanti preservando le colture. Come sottolineato da Xiong Bian, responsabile degli algoritmi AI presso l'istituto di ricerca dell'azienda, questa innovazione è destinata a trasformare le pratiche agricole. Una delle promesse più significative del H-LaserWeeder è la capacità di sostituire gli erbicidi chimici, spesso definiti il "killer numero uno del suolo". La tecnologia mira a eliminare i residui di erbicidi che contaminano terreno e acqua, affrontando l'inquinamento agricolo alla fonte. Con un tasso di rimozione delle erbe infestanti superiore al 95 percento, il robot si propone come una soluzione efficace e, al contempo, profondamente ecologica per la gestione delle colture. La versione più avanzata del robot H-LaserWeeder integra fino a 32 teste laser, permettendo di distruggere ben 320.000 erbe infestanti all'ora. Questa efficienza rappresenta un balzo significativo, essendo dalle quattro alle otto volte superiore rispetto ai metodi tradizionali che combinano manodopera e utilizzo di erbicidi. Il processo di riconoscimento e targeting delle erbe infestanti avviene in meno di cinque millisecondi, dal momento dell'acquisizione dell'immagine fino all'eliminazione dell'infestante, testimoniando la rapidità e precisione del sistema. Ma Xinqiang, presidente di Huagong Technology, ha enfatizzato l'importanza di rafforzare l'innovazione per costruire un nuovo paradigma di sviluppo e guidare una crescita di alta qualità. L'azienda, ha aggiunto, continuerà a incrementare gli investimenti in innovazione, potenziare la densità di talenti ed espandere la propria rete di partner, delineando una chiara visione di espansione e miglioramento continuo. Il robot diserbante ha già completato con successo le prove di validazione dell'algoritmo in campi di prova nelle province di Yunnan e Heilongjiang. Attualmente, l'azienda ha aperto le pre-ordinazioni a livello globale, con la produzione di massa prevista per il 2026, indicando una rapida progressione verso la commercializzazione e l'adozione su larga scala di questa tecnologia rivoluzionaria. Crediti Immagine di cover Xinhua/Xiao Yijiu —[email protected] (Web Info)