Rimini Wellness 2025: innovazione e Startup nel settore del benessere

(Adnkronos) – Si chiude con successo l’edizione 2025 di Rimini Wellness, la grande manifestazione dedicata al benessere, al fitness e all’innovazione nel settore. Un evento che quest’anno ha visto una collaborazione strategica con ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, ponendo al centro dell’attenzione le startup emergenti, le nuove tecnologie e le idee rivoluzionarie per il futuro del wellness. Grazie a questa sinergia, Rimini Wellness 2025, in partnership con ANGI, ha offerto alle startup un palcoscenico unico per farsi conoscere, dialogare con esperti del settore e investitori, e presentare le proprie soluzioni innovative in un ambiente stimolante e ricco di opportunità. È stata allestita l’Innovation Area che ha rappresentato la parte pulsante, viva e innovativa di questa iniziativa, permettendo agli imprenditori di incontrarsi, confrontarsi e dare forma a nuove collaborazioni. "La nostra missione come ANGI è valorizzare il talento e l’innovazione dei giovani, ed è stato straordinario vedere quanto le startup presenti abbiano saputo cogliere l’occasione per mettere in mostra il loro potenziale e contribuire all’evoluzione del settore wellness,” ha dichiarato il presidente di ANGI, Gabriele Ferrieri. Tra gli appuntamenti più significativi di questa edizione, si segnalano le conferenze dedicate organizzate da ANGI dal titolo: “Sport e Startup quando l’innovazione scende in campo” e “Fit Tech revolution: il futuro del benessere nell’era digitale”, nelle quali gli innovatori hanno potuto condividere le loro esperienze e visioni con professionisti, stakeholder e istituzioni. Con la chiusura dell’evento, Rimini Wellness – ITALIAN EXHIBITION GROUP SpA in collaborazione con tutti i suoi partner tra cui Tecnopolo Rimini, Unirimini, Clust-ER Health Emilia- Romagna, Clust-ER Turismo, Invitalia e l’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, ha rinnovato l’impegno nel sostenere l’ecosistema delle startup, promuovendo l’innovazione e creando nuove opportunità di crescita per il settore. Già si guarda al futuro, con progetti che mirano a rafforzare ulteriormente la presenza delle giovani imprese nell’edizione 2026, consolidando Rimini Wellness come una piattaforma imprescindibile per il progresso e la connessione tra innovatori e mercato. —[email protected] (Web Info)