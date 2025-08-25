realme travolge il mercato smartphone: in arrivo una batteria da oltre 10.000 mAh

(Adnkronos) – realme si prepara a celebrare il suo settimo compleanno con l'attesissimo evento annuale 828, che si terrà il prossimo 27 agosto e durante il quale, il brand svelerà due tecnologie rivoluzionarie, a dimostrazione del suo costante impegno verso l'innovazione nel settore mobile. La novità più attesa è senza dubbio l'annuncio di una rivoluzionaria batteria ad alta densità, con una capacità di oltre 10.000 mAh, progettata per ridefinire il concetto di autonomia e liberare gli utenti dall'ansia da ricarica. Questa nuova batteria, che si preannuncia come una svolta per il settore, integra un anodo al 100% in silicio, una soluzione tecnica senza precedenti che le consente di raggiungere un'eccezionale densità di 1200 Wh/L. Un risultato che la rende la batteria per smartphone con la più alta densità al mondo, segnando un progresso significativo nel bilanciare capacità e design sottile. Questa innovazione risponde direttamente alle esigenze degli utenti più esigenti, garantendo una lunga durata per sessioni di gioco prolungate, creazione di contenuti o avventure di viaggio. L'annuncio della nuova batteria non è un evento isolato, ma si inserisce in un percorso di leadership tecnologica che realme ha consolidato nel tempo. Nell'ultimo anno, il brand ha costantemente alzato l'asticella, presentando nel 2024 il sistema di ricarica SuperSonic da 320 W, in grado di ricaricare una batteria da 4.420 mAh al 100% in soli 4 minuti e 30 secondi. All'inizio dell'anno, con realme GT 7, ha introdotto la prima combinazione al mondo tra una batteria da 7.000 mAh e una ricarica da 120 W, unendo capacità elevata e velocità ultra-rapida. Solo tre mesi fa, ha lanciato un concept phone con una batteria da 10.000 mAh con una densità già notevole di 887 Wh/L. Questi traguardi confermano la profonda competenza di realme nella tecnologia delle batterie e la sua attenzione verso gli utenti più giovani, che necessitano di dispositivi capaci di stare al passo con un lifestyle "sempre connesso", tra streaming, gaming ed esplorazione. Oltre alla rivoluzionaria batteria, all'evento sarà presentata una seconda tecnologia. I dettagli sono ancora segreti, ma si prevede che consoliderà ulteriormente la reputazione del brand come trendsetter nell'innovazione mobile. —[email protected] (Web Info)