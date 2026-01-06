Qualcomm, a Las Vegas debutta la potenza di Snapdragon X2 Plus

(Adnkronos) – La vetrina del CES di Las Vegas diventa lo scenario per il debutto di Snapdragon X2 Plus, l’ultima evoluzione tecnologica di Qualcomm destinata a equipaggiare la prossima generazione di PC Windows 11 Copilot+. Il lancio punta a consolidare la presenza dell’azienda nel segmento dei dispositivi ultra-portatili, con i primi modelli realizzati dai principali produttori hardware attesi sul mercato entro la prima metà del 2026. L’obiettivo dichiarato è quello di rispondere alle esigenze di una fascia d’utenza composta da professionisti e creatori di contenuti che richiedono macchine capaci di coniugare reattività estrema e design sottili.

Il cuore pulsante della piattaforma è rappresentato dalla terza generazione della CPU Qualcomm Oryon, un’architettura che segna un distacco netto rispetto al passato in termini di efficienza energetica. I dati tecnici indicano un incremento delle prestazioni single-core pari al 35%, a fronte di una riduzione dei consumi che sfiora il 43% se confrontata con la serie precedente. Parallelamente, l’unità di elaborazione neurale Hexagon raggiunge gli 80 TOPS, una potenza di calcolo dedicata interamente alla gestione dei carichi di lavoro legati all’intelligenza artificiale e alle funzioni agentiche, garantendo una fluidità superiore nel multitasking complesso.

Sul fronte della connettività, il supporto allo standard Wi-Fi 7 e l’opzione per il modulo 5G assicurano una velocità di trasmissione dati adeguata alle moderne infrastrutture di rete, mentre la sicurezza del sistema è affidata alla tecnologia Snapdragon Guardian. Come sottolineato dai vertici di Qualcomm, l’integrazione di queste tecnologie non mira solo alla pura potenza bruta, ma alla creazione di un’esperienza d’uso più personale e integrata, dove la gestione della batteria non rappresenta più un limite critico per la produttività in mobilità o per l’elaborazione di dati complessi.

