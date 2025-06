Puyo Puyo Tetris 2S su Switch 2, la recensione

(Adnkronos) – Con Puyo Puyo Tetris 2S, SEGA riporta su Nintendo Switch 2 uno degli incroci più improbabili ma riusciti del panorama videoludico. Questa nuova edizione promette di sfruttare la maggiore potenza della console per offrire un’esperienza puzzle ancora più ricca. Ma l’aggiornamento apporta davvero miglioramenti sostanziali? O ci troviamo semplicemente davanti a una riproposizione con qualche aggiunta marginale? Il cuore del gioco resta invariato: Tetris richiede di allineare blocchi per eliminare righe, Puyo Puyo di collegare quattro gocce dello stesso colore. Sebbene diverse per dinamiche, le due formule condividono un DNA fatto di riflessi, strategia e dipendenza positiva. Giocarle in combinazione dà vita a sfide che, per chi ama il genere, restano tra le più coinvolgenti in circolazione. La modalità Avventura rappresenta il perno dell’offerta per giocatore singolo. La trama, pretestuosa e poco incisiva, è un semplice collante tra scenari, sfide e personaggi dal tono volutamente caricaturale. Tuttavia, l’obiettivo non è raccontare una grande storia, ma spingere il giocatore a esplorare tutte le modalità di gioco, alternando sfide di Tetris e Puyo Puyo in un percorso che diventa rapidamente impegnativo e variegato. Il sistema di valutazione a stelle incentiva la rigiocabilità e premia la precisione, facendo della campagna un buon banco di prova per affinare le proprie abilità. La componente multigiocatore resta il punto di forza di Puyo Puyo Tetris 2S. Le modalità classiche come Versus, Party e Big Bang sono affiancate da sfide più caotiche come Swap, in cui si alternano le due tipologie di puzzle ogni 25 secondi, e Fusion, che le unisce in un’unica, frenetica partita. L’apprendimento non è immediato, ma la ricompensa in termini di gameplay è elevata. La vera novità di questa edizione è il supporto al 2v2 cooperativo, in cui due giocatori per squadra collaborano su griglie separate cercando di coordinarsi per raggiungere la vittoria. È una modalità interessante e, se giocata in compagnia, può offrire un’esperienza più intensa rispetto al semplice testa a testa. Presenti anche i controlli con mouse, funzionali ma meno precisi rispetto al classico D-pad. Tra le modalità extra spicca Skill Battle, un’alternativa che introduce elementi da gioco di ruolo: ogni personaggio ha abilità uniche da attivare in partita e squadre da comporre in base a sinergie e statistiche. L’idea è intrigante, ma rischia di risultare troppo macchinosa per chi cerca un puzzle game più immediato. Online il gioco offre varie opzioni: leghe dedicate a ciascun tipo di puzzle, sfide a classifica e incursioni contro boss. Il matchmaking può richiedere qualche minuto, ma le partite risultano stabili. Non manca quindi la varietà, sebbene le dinamiche restino fondamentalmente le stesse del predecessore. Puyo Puyo Tetris 2S conferma la solidità della formula originale, arricchita da una mole considerevole di contenuti e da una curva di apprendimento ben bilanciata. L’esperienza su Switch 2 è fluida, colorata e perfettamente compatibile con la natura portatile della console. Tuttavia, per chi ha già giocato la versione precedente, le novità potrebbero risultare insufficienti a motivare un nuovo acquisto. Un crossover sempreverde, ricco di contenuti e perfetto per il multiplayer locale e online. Ma l’edizione 2S si limita a piccoli aggiustamenti, rendendola consigliabile soprattutto a chi non ha mai affrontato questa insolita ma riuscita fusione tra puzzle game.

Formato: Switch 2 Editore: SEGA Sviluppatore: SEGA Voto: 7/10 —[email protected] (Web Info)