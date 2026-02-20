Tecnologia

Pokémon Pocket, arriva l’espansione Meraviglie di Paldea per il gioco di carte digitale

by Adnkronos

(Adnkronos) – Il panorama digitale del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon si prepara ad accogliere una nuova ondata di contenuti ispirati alla regione di Paldea. A partire dal 26 febbraio 2026, l’espansione denominata Meraviglie di Paldea farà il suo esordio ufficiale sull’app GCC Pokémon Pocket su iOS e Android, portando con sé alcune delle creature più rappresentative degli ultimi titoli della serie principale. Tra le novità di rilievo spicca l’arrivo di Meowscarada-ex, la cui presenza è accompagnata dal debutto di Gholdengo-ex e dalle dinamiche di gioco legate alla famiglia di Maushold. 

L’aggiornamento non si limita all’integrazione di nuove unità da combattimento, ma estende l’offerta anche alla componente estetica dell’applicazione. Dalla mattina di domenica primo marzo, gli utenti potranno infatti accedere a una serie di accessori inediti, tra cui copertine per le carte che ritraggono Sprigatito e le sue evoluzioni. L’iniziativa punta a consolidare il successo del formato mobile, semplificando ulteriormente la gestione della propria raccolta digitale e offrendo strumenti di personalizzazione che richiamano gli elementi naturali e i Pokémon più iconici scoperti recentemente nella rigogliosa regione di Paldea. 

