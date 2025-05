Pokémon GO Road Trip 2025: l’avventura estiva arriva in Europa

(Adnkronos) – Quest'estate, il mondo di Pokémon GO uscirà dagli schermi per invadere le strade d'Europa con il Pokémon GO Road Trip 2025. Il celebre gioco mobile si trasformerà in un'esperienza reale e immersiva, portando migliaia di giocatori a vivere l'emozione della cattura e della battaglia anche nel mondo fisico. Il tour, completamente gratuito, toccherà sette grandi città europee, tra cui Manchester e Londra, trasformandole in vivaci "playground" di Pokémon GO.

A partire dal 16 luglio, fan e Allenatori di cinque Paesi europei avranno l'opportunità di immergersi nell'azione visitando un truck immersivo di Pokémon GO. Questo veicolo speciale sarà allestito con set fotografici tematici, stazioni di gioco, zone di battaglia GO e offrirà omaggi esclusivi, creando un punto di riferimento per la community in ogni tappa. In ogni città, gli Allenatori potranno sbloccare esperienze di gioco uniche man mano che si avvicineranno al truck. La prossimità al veicolo aumenterà le probabilità di incontrare Pokémon esclusivi del tour e di ottenere ricompense uniche, inclusi Raid speciali. I partecipanti dovranno inoltre tenere gli occhi aperti per le "Poké Ball toccabili" sparse per la città, le quali riserveranno incontri a sorpresa. Anche coloro che non potranno raggiungere fisicamente il truck avranno la possibilità di beneficiare di bonus significativi. Saranno disponibili Moduli esca più efficaci, bonus di scambio speciali con altri Allenatori e bonus attivi in tutta la città, inclusi incontri extra e funzioni speciali che si attiveranno sette giorni prima dell'arrivo del tour in ogni località. Gli Allenatori avranno inoltre l'opportunità di vivere esperienze esclusive, incontrando Allenatori di spicco, community manager, brand ambassador e content creator, favorendo la creazione di connessioni e lo scambio di strategie. Le funzionalità in-game saranno sincronizzate con i luoghi fisici, offrendo zone di battaglia GO dedicate, eventi di community e momenti fotografici in realtà aumentata, per un'esperienza a 360 gradi. Il viaggio del truck in tutta Europa potrà essere seguito utilizzando l'hashtag ufficiale #PokemonGORoadTrip. Le Tappe del Tour e i Punti Salienti dell'Evento: Il tour attraverserà l'Europa con le seguenti tappe: Manchester, UK – 16 luglio Londra, UK – 19 luglio Parigi, Francia – 26 luglio Valencia, Spagna – 2 agosto Berlino, Germania – 9 agosto L'Aia, Paesi Bassi – 16 agosto Colonia, Germania (Gamescom) – 20-24 agosto