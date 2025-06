Photoshop Mobile arriva su Android: editing professionale accessibile a tutti

(Adnkronos) – Dopo il successo del lancio su iPhone lo scorso febbraio, Adobe Photoshop mobile fa il suo ingresso nel mondo Android, rendendo disponibile la versione beta della sua app. Questa mossa strategica, annunciata per mezzo di una nota uficiale, estende l'accesso a uno degli strumenti di editing e design più potenti al mondo a un pubblico ancora più vasto, direttamente da smartphone. L'applicazione garantisce l'accesso a un set di funzionalità principali di Photoshop, permettendo agli utenti Android di combinare e modificare immagini con una precisione finora riservata ai desktop. Tra gli strumenti avanzati a disposizione, gli utenti potranno contare su funzionalità essenziali quali selezioni, livelli e maschere, che permettono di combinare e manipolare le immagini con grande flessibilità e precisione. Una delle aggiunte più potenti è senza dubbio il Generative Fill basato sull'intelligenza artificiale Firefly, che consente di aggiungere o trasformare elementi visivi in modo incredibilmente intuitivo e rapido.

Per la rimozione rapida di oggetti indesiderati, l'app mette a disposizione strumenti efficaci come lo Spot Healing Brush e Tap Select, mentre per isolare elementi con facilità si possono utilizzare gli strumenti di selezione avanzati, tra cui Object Select e la Bacchetta Magica (Magic Wand). Il controllo dei livelli e le modalità di fusione offrono la possibilità di gestire effetti e regolazioni complesse. Infine, per arricchire i progetti con contenuti di qualità, è disponibile l'accesso a una vasta libreria di risorse gratuite da Adobe Stock. L'app è stata concepita per essere intuitiva e accessibile, rendendola uno strumento ideale sia per chi si avvicina all'editing per la prima volta, sia per professionisti che necessitano di una soluzione flessibile e potente in mobilità. È perfetta per creare copertine accattivanti, miniature video, collage complessi o semplicemente per catturare e sviluppare idee creative ovunque ci si trovi.

Durante il periodo di beta, tutte le funzionalità sono disponibili gratuitamente per i dispositivi Android 11 o successivi, con un requisito minimo di 6GB di RAM (sebbene 8GB siano consigliati per un'esperienza ottimale). Questo periodo offre agli utenti un'opportunità unica per esplorare le capacità di Photoshop su mobile e fornire feedback preziosi per il suo sviluppo futuro. —[email protected] (Web Info)