NVIDIA DLSS 4 amplifica le prestazioni in titoli chiave e si preparano nuovi arrivi

(Adnkronos) – NVIDIA espande ulteriormente l'adozione della sua tecnologia DLSS (Deep Learning Super Sampling). Questa settimana, il DLSS 4 con Multi Frame Generation si afferma come moltiplicatore di prestazioni in titoli di rilievo come Eternal Strands e Strinova. Parallelamente, Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game si appresta a integrare il supporto per DLSS Super Resolution, consolidando il ruolo delle schede grafiche GeForce RTX nel fornire un'esperienza PC di riferimento per i giocatori. La tecnologia RTX si conferma un pilastro per un gaming immersivo e performante, come dimostrano i recenti aggiornamenti e le future integrazioni in un panorama di giochi in continua espansione.

Eternal Strands: nel fantasy action-adventure di debutto di Yellow Brick Games, i giocatori assumono il ruolo di Brynn per affrontare colossali creature scalabili. Già dal lancio, il titolo ha offerto un'esperienza fluida grazie al supporto di DLSS Super Resolution, DLSS Frame Generation, DLAA e NVIDIA Reflex per gli utenti GeForce RTX. Un nuovo aggiornamento, rilasciato, introduce il supporto nativo per DLSS 4 con Multi Frame Generation. Questa implementazione consentirà ai possessori di GPU GeForce RTX serie 50 di ottenere un notevole incremento del frame rate, portando le prestazioni a un livello superiore. L'integrazione del nuovo modello di AI Transformer tramite NVIDIA App offre, inoltre, una qualità visiva ulteriormente migliorata.

Diablo IV, Stagione 9: l'attesa non si ferma per la nuova stagione di Diablo IV, in arrivo il 1° luglio. L'aggiornamento introduce le Horadric Strongrooms, celate nelle profondità dei Nightmare Dungeons, e contenenti le corrotte Blood Relics marchiate dall'influenza di Astaroth. I giocatori avranno l'opportunità di sfruttare l'antica magia Horadric per creare incantesimi personalizzati, forgiare gioielli potenti e affrontare una versione rinnovata di Astaroth. Con questa nuova stagione, Diablo IV attiverà nativamente il DLSS 4 con Multi Frame Generation, una funzionalità precedentemente accessibile solo tramite NVIDIA App, garantendo così prestazioni ottimizzate fin da subito per tutti i giocatori.

Strinova: questo shooter competitivo free-to-play, sviluppato da iDreamSky, unisce un'estetica anime e azione in terza persona con un gameplay innovativo che permette il passaggio tra visuale 3D e 2D. Il titolo si caratterizza per un sistema di sparo tattico unico, una vasta selezione di personaggi con abilità distintive e mappe ricche di varianti. Un aggiornamento stagionale introduce il supporto per DLSS. I possessori di GPU RTX serie 50 potranno attivare DLSS Multi Frame Generation per moltiplicare i frame, mentre gli utenti con GPU serie 40 beneficeranno di DLSS Frame Generation. Tutti gli utenti RTX, infine, potranno utilizzare DLSS Super Resolution per ottimizzare ulteriormente le prestazioni.

Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game: il nuovo titolo di Milestone immerge i giocatori nel cuore dell'azione Supercross, con tracciati realistici ispirati alle gare ufficiali e piloti professionisti aggiornati. Grazie all'utilizzo dell'Unreal Engine 5, il gioco offre una fisica migliorata e una dinamica dei tracciati che rende ogni giro un'esperienza unica. Un aggiornamento previsto per il 27 giugno aggiungerà il supporto per DLSS Super Resolution. Questa integrazione consentirà ai giocatori GeForce RTX di migliorare il frame rate e godere di un'esperienza di gioco ancora più fluida e reattiva, elevando l'immersione nel mondo del Supercross. L'impegno di NVIDIA nell'evoluzione delle sue tecnologie di upscaling e generazione di frame continua a garantire che i possessori di schede grafiche GeForce RTX possano godere delle massime prestazioni e della migliore qualità visiva nei titoli più recenti e in quelli futuri.

Per maggiori informazioni e dettagli tecnici, è possibile consultare l'articolo ufficiale sul sito NVIDIA: https://www.nvidia.com/en-gb/geforce/news/diablo-iv-strinova-eternal-strands-dlss-4-multi-frame-gen

