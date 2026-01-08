NVIDIA al CES 2026: Cloud Gaming su Linux e Fire TV con architettura RTX 5080

(Adnkronos) – In occasione del CES 2026, NVIDIA ha delineato il futuro del proprio ecosistema grafico, focalizzandosi sull’accessibilità multipiattaforma e sull’integrazione massiccia dell’intelligenza artificiale. La principale novità riguarda l’ampliamento di GeForce NOW, che rende disponibile la potenza di calcolo della classe GeForce RTX 5080 su una gamma più vasta di dispositivi. Grazie al rilascio di applicazioni native per PC Linux e Amazon Fire TV, il gaming ad alta fedeltà esce dai confini del desktop tradizionale per approdare negli ambienti domestici e sui sistemi operativi open-source, rispondendo a una delle richieste più pressanti della community.

Il comparto tecnico vede l’introduzione di NVIDIA DLSS 4.5 Super Resolution, tecnologia progettata per incrementare la qualità dell’immagine in oltre 400 applicazioni. L’aggiornamento, la cui distribuzione è prevista per il prossimo 13 gennaio, sarà integrato nella nuova NVIDIA App (versione 11.0.6 beta). L’applicazione unifica diverse impostazioni precedentemente collocate nel Pannello di Controllo, come la gestione di NVIDIA Surround e correzioni specifiche per laptop dotati di tecnologia Advanced Optimus. Tra le utility avanzate spicca la Modalità Debug, che consente di disattivare istantaneamente overclocking e modifiche di tensione per isolare eventuali cause di instabilità del sistema.

Per gli appassionati di retrogaming, l’aggiornamento di NVIDIA RTX Remix introduce Remix Logic. Questa piattaforma permette ai modder di intervenire su oltre 165 titoli classici senza accedere al codice sorgente originale, aggiungendo effetti grafici dinamici basati su oltre 900 parametri configurabili.

Sul fronte dell’IA applicata al gameplay, la tecnologia NVIDIA ACE mostra nuove implementazioni:

Total War: PHARAOH: Una tech demo illustra come l’IA possa coadiuvare i giocatori nella gestione di sistemi strategici complessi.

PUBG: Battlegrounds: L’aggiornamento Ally, previsto per la prima metà del 2026, doterà i compagni di squadra gestiti dall’intelligenza artificiale di memoria a lungo termine.

Il servizio cloud continua la sua espansione superando i 4.500 titoli. Tra le produzioni più attese del 2026 che supporteranno le tecnologie RTX al lancio figurano:

Resident Evil Requiem (uscita 27 febbraio): con path tracing e accelerazione DLSS 4.

Phantom Blade Zero (9 settembre): con ray tracing.

007 First Light: ottimizzato con DLSS 4 Multi Frame Generation.

PRAGMATA: aggiornato con path tracing.

Infine, i nuovi driver GeForce Game Ready estendono la compatibilità G-SYNC a 63 nuovi display, inclusi i modelli TV 2026 di LG e Samsung. Anche l’app NVIDIA Broadcast riceve un aggiornamento (v2.1), portando la funzione Virtual Key Light sulle GPU della serie RTX 3060 e superiori, migliorando la gestione dell’illuminazione professionale per lo streaming.

