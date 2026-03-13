Nuove strategie per la transizione ecologica nazionale

(Adnkronos) – In occasione di LetExpo 2026, la fiera dedicata alla logistica e alla mobilità sostenibile di Verona, è stata ufficializzata un’intesa operativa destinata a ridefinire i modelli di sviluppo territoriale in ottica green. L’accordo quadro, sottoscritto dal Segretario Generale del Tecnopolo del Mediterraneo, Manlio Guadagnuolo, e dall’Amministratore Delegato di Sogesid, Errico Stravato, stabilisce una collaborazione tecnica e progettuale per l’implementazione di iniziative sia su scala nazionale che internazionale. Il fulcro del documento risiede nella volontà di “mettere a sistema competenze tecnico-specialistiche e capacità progettuali”, promuovendo un approccio integrato che unisce gestione ambientale, energia e pianificazione urbana.

L’intesa si focalizza su direttrici d’intervento specifiche che riguardano la rigenerazione delle aree critiche del Paese. Tra i punti prioritari figurano la bonifica e il risanamento dei Siti di Interesse Nazionale (SIN) e delle zone industriali in riconversione, con l’obiettivo di restituire valore a territori compromessi. Parallelamente, la collaborazione prevede lo sviluppo di modelli di economia circolare per una gestione efficiente delle risorse, oltre a strategie mirate alla transizione energetica e alla decarbonizzazione dei sistemi infrastrutturali e produttivi.

L’accordo non si limita alla dimensione operativa, ma estende il raggio d’azione alla formazione e alla ricerca. È infatti prevista un’intensa attività di “alta formazione e divulgazione scientifica sui temi della sostenibilità e dell’innovazione”, mirata a diffondere una cultura della trasformazione ecologica. Questo partenariato viene inquadrato come un passaggio verso la creazione di modelli replicabili di sviluppo, finalizzati a generare benefici tangibili per le comunità locali e ad accelerare il raggiungimento degli obiettivi climatici definiti nell’agenda nazionale.

