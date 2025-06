Nintendo Switch 2 in tour per l’estate, tutte le tappe

(Adnkronos) – Nintendo Switch 2 è ora disponibile e si appresta a diventare il fulcro di una lunga serie di eventi che animeranno l’estate italiana. Da giugno ad agosto, in numerosi festival, parchi tematici e gallerie commerciali, i visitatori potranno immergersi nell’universo della nuova console grazie a un’area tematica dedicata, pensata per offrire sessioni di prova, attività a tema e momenti di intrattenimento adatti a tutte le età. Le postazioni di gioco allestite nei contesti più frequentati della stagione consentiranno di testare alcune delle principali novità in catalogo. Tra queste, Mario Kart World, il capitolo più esteso della serie, trasporta i giocatori in un mondo completamente interconnesso dove ogni tratto di territorio può trasformarsi in una pista. Spazio anche all’universo di The Legend of Zelda, con Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, entrambi aggiornati nella nuova edizione ottimizzata per Nintendo Switch 2. A completare l’esperienza sarà disponibile il Nintendo Switch 2 Welcome Tour, una mostra interattiva in cui i partecipanti potranno esplorare le innovazioni introdotte dalla console – tra componenti hardware rinnovati, nuove funzionalità software e accessori dedicati – attraverso quiz e mini-sfide. Di seguito l’elenco degli appuntamenti confermati dove sarà possibile accedere gratuitamente alle aree Nintendo:

24 giugno – iDays (Linkin Park), Milano



27-29 giugno – Trento Live Fest, Trento



3-5 luglio – Trento Live Fest, Trento



4-6 luglio – Kappa FuturFestival, Torino



5 luglio – 31 agosto – Aquafan, Riccione



12-13 luglio – Kiss Kiss Way, Baia Domizia



12-20 luglio – XMasters, Senigallia



15 luglio – iDays (Olivia Rodrigo), Milano



26-27 luglio – Kiss Kiss Way, Golfo Aranci



27 agosto – iDays (Post Malone), Milano

In aggiunta, dal 20 giugno al 27 luglio saranno presenti aree interattive presso numerosi centri commerciali italiani, rendendo l’esperienza Nintendo Switch 2 accessibile anche in contesti quotidiani e familiari. Il tour rappresenta un’occasione per scoprire dal vivo le potenzialità della nuova console, approfondire i titoli disponibili al lancio e condividere momenti di gioco in compagnia, con l’obiettivo di coniugare intrattenimento, socialità e innovazione tecnologica. —[email protected] (Web Info)