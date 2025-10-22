Netflix prepara la prossima stagione dell’intrattenimento interattivo

(Adnkronos) – Netflix continua a muoversi con cautela ma allo stesso tempo con decisione nel territorio dell’interattività. Dopo aver investito tempo e risorse nel gaming, il colosso dello streaming vede ora i videogiochi come parte di una strategia più ampia, pensata per trasformare la relazione tra pubblico e contenuti. Lo ha spiegato il co-CEO Greg Peters durante la presentazione dei risultati finanziari del terzo trimestre 2025, delineando una visione in cui “i giochi sono solo un punto di partenza”. “Abbiamo sempre parlato di gaming perché è la forma più immediata per spiegare cosa intendiamo per interattività”, ha dichiarato Peters. “Ma ciò che stiamo costruendo va oltre: vogliamo capire come l’interazione possa integrarsi con la narrazione tradizionale e dare vita a nuovi tipi di esperienze di intrattenimento.” Un esempio concreto è il test in corso sul voto in tempo reale, già sperimentato con lo show Dinner Time Live with David Chang e destinato a diventare una delle componenti principali della versione in diretta di Star Search, attesa per gennaio. L’obiettivo è rendere gli eventi live più coinvolgenti, offrendo agli spettatori strumenti per partecipare attivamente e non solo guardare. Negli ultimi mesi la società ha inoltre ridefinito la propria strategia sul fronte gaming, spingendo sui titoli multigiocatore pensati per la fruizione domestica. Giochi come Lego Party e Tetris arriveranno anche su TV, sfruttando lo smartphone come controller: “La semplicità d’accesso è fondamentale: basta scegliere un titolo, cliccare e si gioca. Niente periferiche, niente configurazioni”, ha ricordato Peters. Guardando avanti, Netflix immagina un futuro in cui gli sviluppatori potranno sfruttare tutto il potenziale dello “strumento avanzato che abbiamo in tasca ogni giorno: il telefono”. L’idea è creare un ecosistema dove le storie, i giochi e le dirette convivano in una dimensione fluida, in cui il pubblico possa decidere, votare, reagire e giocare con un solo tocco. La società non ha intenzione di accelerare oltre misura: “Investiremo in modo giudizioso”, ha precisato il CEO, “ma siamo entusiasti dei progressi che vediamo all’orizzonte”.

