Nasce OB Italia Salute, il fondo socio-sanitario con un potenziale di 1 milione di cittadini

0 comment

(Adnkronos) – Nel panorama del welfare integrativo italiano, prende forma OB Italia SALUTE, il nuovo fondo nazionale di assistenza socio-sanitaria. L’iniziativa, promossa da un ampio consorzio di associazioni tra cui AIFOS, Assoesercenti, Confimpreseitalia, ITALPMI, UCI, UNCI, Valitalia PMI, Federforma e Fesica Confsal, si pone l’obiettivo di rafforzare le tutele per lavoratori, famiglie e cittadini. 

Il modello adottato dal Fondo è di natura bilaterale, e rappresenta un’innovazione nel campo della risposta ai bisogni di salute, strutturandosi come un sistA guidare il Fondo sarà Guido D’Amico, Presidente di Confimpreseitalia, affiancato dal Vice Presidente Sandro Vestita e dal Segretario Amministrativo Alfredo Mancini. D’Amico sottolinea l’importanza di strumenti capaci di offrire supporti concreti: “OB Italia salute si propone come un nuovo presidio di protezione e welfare modere prevenzione, ascolto, sostegno psicologico e possibilità di accedere a servizi efficaci e tempestivi. Il nostro obiettivo è offrire tutele aggiuntive che alleggeriscano i costi per le famiglie e riducano i tempi di attesa, garantendo prestazioni specialistiche di qualità.”ema che affianca il Seno, la salute non è solo cura, ma anchrvizio Sanitario Nazionale (SSN), ampliandone servizi e capacità di risposta. 

L’innovazione di OB Italia SALUTE risiede nell’approccio al welfare moderno, che supera la semplice logica di rimborso. Il Fondo punta a una gestione strutturata e flessibile degli interventi, integrando servizi di prevenzione mirata e supporto personalizzato, essenziali per migliorare la qualità della vita della popolazione e rispondere ai bisogni emergenti. 

 

Il ventaglio di prestazioni è ampio e trasversale alle diverse fasi della vita. Tra i servizi previsti figurano sostegni economici in caso di ricoveri, percorsi di prevenzione mirati (come i check-up periodici), e l’essenziale assistenza psicologica e odontoiatrica. L’idea è costruire un sistema che accompagni le persone, facilitando l’accesso ai servizi essenziali e favorendo una maggiore cultura della prevenzione. 

OB Italia SALUTE si presenta come un “tassello importante nel panorama del welfare italiano”. Il Fondo è destinato ai dipendenti delle aziende aderenti e alle aziende stesse, ma sarà accessibile anche ai cittadini che vorranno associarsi privatamente. Si stima che, già da subito, circa un milione di persone saranno potenziali destinatari dei servizi e delle prestazioni offerte, grazie alla vasta platea di lavoratori e famiglie coinvolti dai promotori. Con l’attivazione della pagina ufficiale dedicata, il Fondo inizia il suo percorso come strumento di protezione per chi cerca soluzioni concrete, semplici e immediate per migliorare il proprio benessere e accedere a un sistema di assistenza moderno, attento ai reali bisogni. 

