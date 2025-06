MolFest, a Molfetta dal 27 giugno tre giorni di festa con l’energia della cultura Pop e delle associazioni

(Adnkronos) – Tutto pronto per la nuova edizione di MolFest, festival della Cultura Pop, festival che nasce dalla comunità e vive grazie alla sua energia: creato con la gente, per la gente. L’evento, promosso dal Comune di Molfetta grazie al contributo della Regione Puglia e organizzato da LEG Live Emotion Group, si può definire un progetto collettivo, costruito con le persone e pensato per tutti, un festival che parla il linguaggio della sua città, perché nasce dal cuore della gente, insieme a chi la vive ogni giorno. Dal 27 al 29 giugno, a ingresso gratuito, MolFest trasformerà Molfetta in un grande spazio di scoperta e divertimento: dal fumetto ai videogames, dalle novità dell’Esport a incontri e approfondimenti culturali, senza dimenticare la musica che farà da colonna sonora a un festival per tutte le età. MolFest per l’edizione 2025 punta a un deciso upgrade e lo fa triplicando la superficie delle aree che diventa di ben 145.000 mq. Il pubblico potrà fare il pieno di tante novità, ricche e accattivanti esperienze.

A Secca dei Pali, sul litorale, ecco la Hero Zone, una delle più rilevanti novità di questa edizione della quale è la vera anima: un’area consacrata a chi ha scelto di dedicare la propria vita al bene della comunità e che rappresenta il vero spirito del festival “pensato dalla città per la città”. MolFest è il luogo dove chiunque può essere un supereroe: che si tratti di chi tutela la sicurezza e la collettività, o di chi, come le associazioni umanitarie, si dedica alla salute e al benessere degli altri, senza distinzioni di credo o orientamento politico. Un’occasione per riconoscere e valorizzare l’impegno di chi opera ogni giorno per il bene comune.





Nella Hero Zone saranno presenti: Aeronautica, Marina Militare, Guardia Costiera, Polizia Penitenziaria Cinofila, Vigili del Fuoco, ASL Bari, Aero Club, Protezione Civile, Medici senza Frontiere, Amnesty International, Croce Rossa, Fidas, Avis e Pandora, con tantissime attività a misura di grandi e piccini. La Hero Zone non è soltanto un’area dedicata agli eroi che ogni giorno mettono la propria vita al servizio della comunità. È un vero e proprio viaggio esperienziale, pensato per far vivere in prima persona il valore del coraggio e del servizio. Grazie ai simulatori dell’Aeronautica Militare – che inaugurerà il festival con la sua Fanfara – e alle postazioni di realtà virtuale della Guardia Costiera, i visitatori potranno immergersi in esperienze uniche ed emozionanti. E le sorprese non finiscono qui. I più piccoli potranno incontrare i simpatici agenti a quattro zampe della squadra cinofila della Polizia Penitenziaria, mentre i Vigili del Fuoco daranno prova del loro addestramento con dimostrazioni coinvolgenti e spettacolari. La Marina Militare sarà presente con mezzi di soccorso in esposizione e tante attività esclusive, alcune delle quali ancora top secret. Un’esperienza ad alto impatto emotivo, pensata per tutte le età: per questo, si consiglia caldamente agli adulti di farsi accompagnare dai propri figli!

Il claim dell’edizione 2025 è “Freedom – Libertà”, ovvero “la libertà di essere sé stessi, nel totale rispetto degli altri ma senza timore di essere giudicati o osservati”.

Il Capitano Giorgio Vanni, uno dei grandi ospiti di MolFest, citando alcuni versi di una sua canzone, racconta cosa rappresenta per lui il tema del festival: “La libertà è un’avventura che non finisce mai. La libertà è una ricchezza, la risorsa più preziosa che abbiamo nella vita. Eppure, ancora oggi, troppe persone nel mondo soffrono perché non ne godono: per loro, la libertà è un bene da conquistare, una meta lontana. Questo è profondamente ingiusto e doloroso. Noi, al momento, siamo fortunati: viviamo in un paese dove la libertà è un diritto riconosciuto. Ma non possiamo mai dare per scontato questo diritto. La libertà, anche se garantita, resta una conquista da proteggere ogni giorno”. Emozionanti le parole di Fiorella Grillo che si fa portavoce della Lega Del Filo d’Oro: “La Lega Del Filo d'Oro, presente alla seconda edizione del MolFest, ha piacere di coniugare il tema della “Libertà” (Freedom) intesa come possibilità di autonomia di vita. La nostra esistenza, nella sua grande bellezza, è ricca di percorsi non sempre facilmente percorribili. A volte può risultare facile abbandonare le armi della lotta e rassegnarsi al destino, specie se non favorevole. Ma nei nostri 60 anni di storia associativa abbiamo imparato a non mollare mai. Le sfide possono diventare conquiste. I limiti diventano punti di partenza. Gli obiettivi diventano raggiungibili perché letti e misurati esattamente sulla persona. È la persona al centro della nostra mission. Vista nella sua libertà di espressione, anche se attraverso strade più complesse”.

L’inaugurazione di MolFest 2025 è fissata per venerdì 27 giugno alle ore 18:00 con l’apertura della mostra di Paolo Barbieri, autore del manifesto di questa edizione e star internazionale dell'illustrazione, allestita all’interno dell’Ex Palazzo Tributi. Sarà un’occasione speciale per ammirare dal vivo le opere del maestro, celebre in tutto il mondo per il suo stile unico e visionario.

Il giorno seguente, sabato 28 giugno alle 18:00 presso la Chiesa della Morte, Barbieri incontrerà il pubblico per presentare il suo ultimo libro edito da Lo Scarabeo “Gatti. Leggende e Misteri”: una raccolta suggestiva in cui il talento dell’artista apre le porte del sogno e della fantasia a questi simpatici felini da sempre avvolti da un’aura di magia e mistero, insieme agli affermati titoli per gli amanti della mitologia greca pubblicati da Bonelli Editore “L’Odissea” e “Favole degli dei”. A seguire firmacopie in collaborazione con Libreria Pagina Tre. Un doppio appuntamento imperdibile per chi ama l’arte, la letteratura fantasy e, naturalmente, i gatti!

MolFest vanta un ricco caleidoscopio di ospiti: fra questi il già citato Capitano Giorgio Vanni, insieme alla sua ciurma I Figli di Goku e Special Guest Ammiraglio Max; i mitici Oliver Onions con l’ensemble vocale degli ANIMEniacs Corp; il rapper, cantautore e produttore Dargen D’Amico in uno speciale dj set; l’icona della musica anni ‘90 Mauro Repetto che racconterà le origini degli 883; Martina Attili, cantautrice romana proveniente dall’edizione 2018 di X-Factor; il comico e imitatore Ubaldo Pantani, reduce dal successo del “GialappaShow” e “Che Tempo che fa”. E non finisce qui: direttamente dal Sol Levante arriveranno due sensei d’eccezione, ovvero Katsumi Ono, regista e storyboard artist, produttore di anime di successo quali “Capitan Tsubasa – Junior Youth Arc”, remake del leggendario “Holly e Benji” e Gen Sato, che ha fortemente influenzato lo sviluppo dei personaggi super-deformed (SD) e ha contribuito alla nascita del fenomeno SD Gundam. A coronare il tutto Renato Novara che ha prestato la voce proprio a Tsubasa Ozora (Oliver Hutton) nell’anime “Captain Tsubasa – Junior Youth Arc”.

Le associazioni, autentiche protagoniste del festival, saranno presenti lungo tutto il percorso dell’evento, con il loro cuore pulsante nel Village allestito presso la Banchina San Domenico: un punto di incontro e condivisione, ricco di attività, dimostrazioni e momenti di dialogo con il pubblico. Molfest sarà un laboratorio condiviso che celebra la creatività, la partecipazione e l’identità di Molfetta. Il suo motore saranno le persone: associazioni, cooperative, collettivi artistici e realtà territoriali, quest’anno ancora più numerose rispetto alla prima edizione, che daranno vita a un programma ricco e partecipato. I progetti selezionati rispecchiano appieno i valori della manifestazione, abbracciando temi quali inclusione, benessere, intrattenimento, arte, sport, musica, gioco e teatro. Ogni iniziativa è stata progettata su misura per valorizzare la città e i suoi spazi, grazie al contributo attivo di chi ha partecipato alle assemblee e alle candidature. Fra le associazioni presenti, solo per citarne alcune: Lega Del Filo d’Oro; Apertamente, con un’esibizione coinvolgente dedicata a persone con disabilità; Namas Yoga (per bambini e famiglie); Palantir; per il teatro e gli spettacoli itineranti in strada: Collettivo Magnitudo, Teatro dei Cipis, Arterie Teatro e Il Carro dei Comici; Melphicta nel Passato, con rievocazioni storiche e macchine d’assedio giganti; Molfetta Giovanile ASD (street soccer); Splash Comics, con una caccia al tesoro in città.

Grande partecipazione quest’anno da parte delle scuole del territorio di ogni ordine e grado, le quali hanno fornito un prezioso contributo alla realizzazione del festival con mostre, laboratori e attività che hanno messo in luce la creatività, l'impegno e lo spirito di collaborazione degli studenti. Tra queste, l’I.C. Manzoni – Poli che ha realizzato installazioni artistiche che decoreranno i balconi di corso Dante, con il titolo: “MolFest la città tra scuola e fumetti”; la scuola secondaria di primo grado Corrado Giaquinto con la realizzazione dell’opera “Case di Carte”; l’I.C. Scardigno Savio che presenterà il 27 giugno lo spettacolo teatrale “L’Orma” e il 28 giugno il musical “Grease: il Ritorno della Brillantina”; l’I.C. San Giovanni Bosco con la realizzazione di due mostre “Liberiamo la fantasia per essere uomini liberi” e “Pensiero e Azione in libertà”.

L’universo videogames è in piena ascesa, grazie alle importanti collaborazioni con brand quali Riot Games, Qlash, PG Esports e ProGaming Italia i quali, riconoscendo la crescita del festival, contribuiranno allo sviluppo di un settore che ambisce ad andare oltre la semplice esperienza Esport, diventando un punto di riferimento per i tanti appassionati. Tra le varie attività proposte all’interno dell’area Esport troveranno spazio le iniziative legate al mondo Riot Games e al Circuito Tormenta, con League of Legends e Valorant protagonisti di sfide aperte, mini-tornei e momenti di gioco libero. L’area sarà inoltre arricchita da numerose postazioni free-to-play con titoli per tutte le età. A rendere ancora più speciale il tutto, l’esclusiva area experience “Spirit Blossom Beyond”, ispirata alla nuova stagione di League of Legends, in uno scenario immersivo e onirico nel cuore dell’universo Riot. La Sala dei Templari per l’occasione dunque si trasformerà nel regno degli Esport, mentre a Palazzo Ex Tributi ProGaming Italia sarà presente con un nuovo format competitivo, il primo torneo itinerante che porta gli esports nelle principali fiere di settore.

La Board Game Zone, a cura di Ludo Labo, team cresciuto professionalmente attraverso l’organizzazione di Play – Festival del Gioco, si svilupperà in Banchina Seminario con tre principali novità: un'area dedicata dove incontrare gli autori e scoprire direttamente da loro i titoli che hanno creato, aree originali e innovative grazie a nuove collaborazioni che porteranno esperienze inedite e un torneo al giorno con in palio, per ogni giornata, 2 biglietti omaggio per l’evento Play – Festival del Gioco (dal 10 al 12 Aprile 2026 a Bologna Fiera). Il Gioco di Ruolo avrà il suo punto di riferimento nel suggestivo Torrione Passari trasformato per l’occasione in uno spazio dedicato a sessioni, dimostrazioni e avventure per giocatori di ogni livello.

Nella meravigliosa cornice della Banchina San Domenico via libera all’arte, al fumetto e all’illustrazione con l’immancabile Artist Alley: tanti saranno gli artisti pugliesi dal mondo del fumetto e dell’illustrazione, ma anche provenienti da altre regioni d’Italia, pronti a svelare i segreti del loro mestiere e dare consigli tra cui Alessio Fortunato, Andrea Dentuto, Alessandro Amoruso, Elena Vitagliano, Vincenzo Federici e Alessandro Miracolo.

Fumetto e illustrazione saranno grandi protagonisti all’Ex Palazzo Tributi, che ospiterà due mostre d’eccezione: oltre all’esposizione dedicata al maestro Paolo Barbieri, spazio a “Puglia Assemble”, con le opere di Alessio Fortunato, Andrea Dentuto e Alessandro Amoruso.

Nell’imperdibile Movie Zone alla Cittadella degli Artisti si terranno talk e incontri tra cinema, serie TV, videogiochi, fumetti e anime con grandi nomi quali il collettivo Critico Assoluto (fondato da Riccardo Suarez, Ross Caputo e Rocco Garzetti) e il doppiatore Lorenzo Scattorin, voce di Joel Miller di “The Last of Us”. Dal mondo degli effetti speciali, Sergio Stivaletti, genio del make up cinematografico che per oltre trent’anni ha dato vita a incubi e meraviglie con i suoi effetti speciali, lavorando accanto a registi del calibro di Dario Argento, Michele Soavi, Lamberto Bava, Roberto Benigni e Gabriele Salvatores.

Tornano a MolFest gli amici della redazione di Comics&Science, la prestigiosa collana di CNR Edizioni che ha rivoluzionato il modo di raccontare la scienza… a fumetti. Protagonisti saranno Gabriele Peddes, illustratore e pioniere dello scribing, e Walter Leoni, celebre fumettista umoristico: insieme porteranno sul palco “Freestory”, un format interattivo originale in cui il pubblico potrà vedere nascere, sotto i propri occhi, una vera storia a fumetti. L’Ospedaletto dei Crociati si trasforma nel cuore pulsante della suggestione e del mistero con la straordinaria Magic Coast: qui il pubblico non sarà semplice spettatore ma protagonista di incantate avventure ispirate alle saghe letterarie e cinematografiche più amate, vivendo emozioni uniche e indimenticabili.

A questa magia si aggiunge la novità dell’Area Fantasy, un vero e proprio viaggio immersivo che porterà grandi e piccoli a esplorare mondi fantastici e storie epiche, tra incantesimi, eroi e leggende senza tempo. E come se non bastasse, le onde del mare di Molfetta si animano di incanto e fascino: ammalianti creature popoleranno la Baia delle Sirene, pronte a incantare e sorprendere tutti con la loro presenza fatata. Tra le nuove aree, quella dei Cantieri Navali che sarà animata da attività a tema dei film della celeberrima coppia Bud Spencer-Terence Hill con Marcello Vicini e il suo docu-romanzo a tema, il leggendario stuntman Ottaviano Dell’Acqua e Alberto Baldisserotto, fumettista e illustratore del graphic novel prequel di “Lo Chiamavano Trinità”.

Emanuela Carbonara seguirà il progetto che mira a valorizzare i giovani artisti del territorio che, come lo scorso anno, coloreranno la città: presso i Cantieri Navali sarà possibile ammirare murales digitali e illustrazioni dedicate ai personaggi più famosi del mondo dei comics, che declineranno il claim di questa edizione in tutte le sue sfumature, mentre Corso Dante vedrà gli artisti impegnati nella tematizzazione dei locali e delle attività in sinergia con gli esercenti. Nella Sala dei Templari infine, prenderà vita una mostra dal forte impatto visivo ed emotivo che metterà in dialogo la contemporaneità della Esport Zone con l’eleganza delle belle arti, in un contrasto creativo tutto da esplorare. Al centro un solo tema: la libertà, espressa attraverso tecniche diverse, originali e multiformi. Un progetto che è insieme visione, partecipazione e bellezza.

Le Associazioni Cosplay saranno come sempre presenti, portando colore, creatività e passione tra sfilate, incontri e l’immancabile Cosplay Contest della domenica sul Main Stage, che vedrà la partecipazione di alcuni tra i nomi più noti del settore, tra cui Doriana Santorsola, Raffaella Nicolosi e Federica Palmisano, in arte Domadraghi Cosplay – vincitrice del titolo Grand Champion agli Europei di Parigi nel 2023 e che saranno anche protagoniste di panel dedicati, in cui condivideranno con il pubblico trucchi, esperienze e segreti del mestiere, offrendo uno sguardo diretto sul dietro le quinte di questa affascinante arte. Torna anche il K-pop targato KST – Kpop Show Time, con tante sorprese e momenti da vivere insieme all’insegna di musica, energia e passione per la cultura coreana. Imperdibile l’appuntamento con il K-pop Contest, uno spettacolo carico di ritmo, talento e coinvolgimento. Il divertimento scende dal palco e invade le strade di Molfetta con l’energia travolgente della Miwa Street Band, pronta a coinvolgere il pubblico con musica, ritmo e spettacolo itinerante.

Sarà disponibile il servizio Park & Ride MolFest gratuito per parcheggio e navetta, maggiori informazioni in merito sono disponibili sul sito www.molfest.it

