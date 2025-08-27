Misteri in Costiera: Adriano Giannini protagonista del nuovo thriller Audible

(Adnkronos) – Audible, società Amazon attiva nella produzione e distribuzione di audiolibri, podcast e serie audio, ha annunciato l’arrivo di Misteri in Costiera, nuova serie audio Audible Original disponibile in esclusiva su Audible.it dal 24 settembre 2025. Protagonista sarà Adriano Giannini nei panni di Daniel De Luca, ex-marine e problem solver dell’Hotel Villa Costiera, che si troverà al centro di un’avventura tesa e ricca di suspense tra segreti, passioni e colpi di scena, sullo sfondo suggestivo della Costiera Amalfitana. Il cast, composto da oltre venti attori e doppiatori, annovera nomi di primo piano come Tommaso Ragno, Antonio Gerardi, Alessandro Tiberi, Fabio Boccanera e Valentina Mari. Una squadra corale che darà vita a sei episodi costruiti come un vero e proprio thriller da ascoltare. La serie audio si inserisce nell’universo narrativo di Hotel Costiera, nuova produzione Prime Video con cui condivide ambientazione, personaggi e voci. Giannini presta la sua voce a Daniel De Luca, ruolo che nella serie televisiva è interpretato da Jesse Williams, mentre Ragno e Gerardi tornano a incarnare rispettivamente Augusto e Bignè, replicando i personaggi già visti sullo schermo. Entrambe le produzioni debutteranno in contemporanea il 24 settembre, con tutti e sei gli episodi rilasciati lo stesso giorno. "Misteri in Costiera ha una trama complessa, fatta di ambiguità, desideri nascosti e colpi di scena e sono felice di poter accompagnare gli ascoltatori in questo labirinto di segreti, che sono sicuro non li deluderà", ha dichiarato Adriano Giannini. —[email protected] (Web Info)