Meta acquisisce Manus: Zuckerberg punta tutto sull’automazione totale

(Adnkronos) – Il panorama dell’intelligenza artificiale registra un nuovo e significativo consolidamento con l’ingresso del team di Manus all’interno di Meta. L’operazione è finalizzata a integrare un agente autonomo di portata generale nell’ecosistema guidato da Mark Zuckerberg, con l’obiettivo dichiarato di estendere capacità avanzate di automazione a una base utenti globale. Manus si è distinta nel settore per aver sviluppato un’architettura capace di eseguire in autonomia attività ad alto valore aggiunto, che spaziano dalle ricerche di mercato alla scrittura di codice informatico, fino alla gestione di analisi dati particolarmente articolate.

Nonostante l’ingresso nella galassia Meta, il servizio originale di Manus non verrà interrotto; la piattaforma continuerà a essere operativa e commercializzata in modo indipendente, garantendo continuità operativa ai milioni di utenti e imprese che già ne usufruiscono. I dati registrati finora confermano la solidità del progetto: dal debutto del primo agente generalista avvenuto all’inizio di quest’anno, il sistema ha già gestito oltre 147 trilioni di token e ha generato più di 80 milioni di computer virtuali. Questi volumi testimoniano una capacità infrastrutturale che Meta intende ora scalare ulteriormente, puntando a una diffusione capillare attraverso i propri prodotti consumer e business.

L’acquisizione non riguarda esclusivamente la tecnologia, ma punta con decisione sul talento del team di Manus, che collaborerà direttamente allo sviluppo dei futuri agenti generalisti integrati in Meta AI. La strategia si inserisce in una visione più ampia che mira a superare i limiti dei chatbot convenzionali, trasformandoli in strumenti proattivi in grado di semplificare la vita quotidiana e professionale su larga scala. Attraverso questa sinergia, il gruppo di Menlo Park intende consolidare la propria posizione di leadership nella corsa ai sistemi autonomi, sbloccando nuove opportunità di crescita economica per le imprese e ottimizzando i processi di produttività digitale a livello globale.

