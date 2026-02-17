Logistica predittiva e record di velocità: l’evoluzione di Amazon nel 2025

(Adnkronos) – Il settore dell’e-commerce in Italia chiude il 2025 segnando una trasformazione strutturale nei tempi di distribuzione. I dati ufficiali rivelano che oltre 230 milioni di articoli sono stati recapitati ai clienti Prime in giornata o entro 24 ore. Questo traguardo non è solo un dato di volume, ma il risultato di una complessa integrazione tra intelligenza artificiale, robotica avanzata e una rete logistica capillarmente distribuita sul territorio nazionale.

Il motore invisibile dietro questa accelerazione è noto come SCOT (Supply Chain Optimization Technology). Si tratta di un’architettura composta da molteplici sistemi di intelligenza artificiale che operano in sinergia per trasformare enormi volumi di dati in intelligenza predittiva. Il sistema SCOT opera come un vero e proprio “direttore d’orchestra” digitale, capace di analizzare minuziosamente le tendenze locali e stagionali per prevedere con precisione la domanda e determinare gli approvvigionamenti necessari, provvedendo poi a regionalizzare strategicamente lo stoccaggio attraverso il posizionamento fisico della corretta selezione di articoli nei magazzini più prossimi ai centri urbani finali e coordinando infine ogni singola operazione nei centri logistici per ottimizzare i flussi e minimizzare i tempi di elaborazione.

La consegna in giornata è passata da essere un servizio premium a un’abitudine consolidata per i beni di prima necessità. Nel 2025, i clienti italiani hanno effettuato quasi 3 milioni di ordini “Same-Day”, prediligendo categorie come alimentari, cura della persona e prodotti per la casa.

Interessante è la mappatura delle vendite per città, che evidenzia esigenze locali specifiche: a Milano e Roma dominano le capsule di caffè e i collari antiparassitari, mentre città come Piacenza e Vicenza mostrano un interesse crescente per componenti tecnologici come i filamenti per stampanti 3D o resine specializzate.

L’efficienza operativa si traduce in un risparmio tangibile per l’utente finale. Si stima che nel 2025 i clienti Prime in Italia abbiano risparmiato mediamente oltre 135 euro grazie alle spedizioni gratuite, una cifra che triplica il valore dell’abbonamento annuale.

Sul fronte ambientale, la riduzione dei chilometri percorsi è supportata dalla decarbonizzazione della flotta. L’impiego di van elettrici, cargo scooter e cargo bike è parte integrante dell’obiettivo di raggiungere zero emissioni nette di CO2 entro il 2040. Parallelamente, la sicurezza sul lavoro rimane un pilastro centrale, con investimenti che nel solo 2024 hanno toccato i 15 milioni di euro per l’ammodernamento delle attrezzature e dei protocolli di protezione.

“Continuiamo a servire i clienti italiani con spedizioni veloci e un’ampia selezione di prodotti, inclusi quelli resi disponibili da oltre 20 mila piccole e medie imprese”, ha dichiarato Giorgio Busnelli, VP e Country Manager di Amazon Italia, sottolineando come la velocità di consegna sia ormai il driver principale per la competitività del commercio digitale.

—

tecnologia

[email protected] (Web Info)